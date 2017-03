Torsdag sikret fristilkjøreren Johanne Killi seg sitt første X Games-gull, og det på hjemmebane i Hafjell.

19-åringen fra Dombås lå på sølvplass da hun kjørte ut som siste utøver i andre løp i finalen. Der leverte hun feilfritt og sikret gull i slopestyle-finalen, to poeng foran sølvvinner Tess Ledeux.

– Det er utrolig stort. Jeg har ikke fått gull i X Games før, og at jeg kunne få det på hjemmebane er ubeskrivelig, forteller hun.

19-åringen kjente på presset foran venner og kjente i Hafjell, men takker erfaringen fra fjorårets X Games i Oslo for at hun greide å holde nervene under kontroll.

– Jeg fikk oppleve litt i Oslo i fjor, da var det egentlig det samme. Så det fungerte bra her i år, forteller hun.

GRÅT FOR VENNINNEN: Da Johanne Kille sikret X Games-gullet i Hafjell, greide ikke lagvenninne Tiril Sjåstad Christiansen å holde tårene tilbake.

– Det er så fortjent

I Oslo i fjor sikret norske Tiril Sjåstad Christiansen (21) gull i Big Air-konkurransen i Tøyenparken.

I år må hun nøye seg med å se X Games fra sidelinjen grunnet skader, men også det ble en stor opplevelse. Da det ble klart at Killi tok gullet, brast hun i gråt for lagvenninnen.

– Jeg klarte ikke å holde tårene inne, jeg ble så glad på Johannes vegne. Jeg var så nervøs før hun skulle kjøre at jeg holdt på å dø. Det er så fortjent, sier hun.

Selv om hun gleder seg over Killi, lover slopestylevinneren fra X Games i Aspen i 2013 kamp om gullet neste år.

– Hun skal få den i år, det er greit. Men neste år er jeg tilbake, og da blir det hardt, sier Christiansen.

Sjefen spent på favorittstempel

Sportssjef for fristil-landslaget, Christopher Frankum, er imponert over hvordan 19-åringen har taklet presset på hjemmebane.

– Jeg var veldig spent, for hun har hatt en fantastisk sesong og kommer til X Games i

GULLØP: Johanne Killi var overlegen i finaleomgangen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Norge med et gullstempel på seg for første gang. Jeg var veldig spent på hvordan hun kom til å håndtere det, sier han.

Hun håndterte altså det ved å være best av alle på hjemmebane i Gudbrandsdalen.

– Det er fantastisk moro for meg, og det er fantastisk stort for henne, sporten, Norge og Gudbrandsdalen at hun klatrer til topps for første gang i X Games på hjemmebane, sier Frankum.