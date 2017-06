Ny Start-investor misbrukte grasrotpenger

Nesset er én av fem Start-investorer som ble presentert av klubbledelsen torsdag kveld.

Investorene har tjent mange millioner kroner på internasjonale spilltjenester gjennom selskapet Gaming Innovation Group (GIG), og kvintetten skal inn på eiersiden i Start gjennom det private selskapet «Start en drøm AS».

NRK har tidligere skrevet om Uranienborg Futsalklubb, som i 2014 ble ekskludert fra grasrotordningen etter å ha misbrukt nærmere én million kroner (se egen faktaboks).

Daværende styreleder Nesset ble den gangen holdt anonym, men siden investorens historie nå er av offentlig interesse, har NRK valgt å gå ut med navnet.

Grasrotpenger ment til å styrke frivillighet og sportslig aktivitet, ble isteden brukt på blant annet tipping, alkohol og privat forbruk.

STYRELEDER: Geir Tønnesland. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Norsk Tipping anså misbruket av tippemidlene som bedrageri, og etter en granskning krevde Lotteritilsynet å få tilbakebetalt 950.000 kroner.

Klubben gjorde opp for seg ved å møte kravet.

NRK har over flere dager forsøkt å få et intervju med Nesset, men investoren ønsker ikke å svare på spørsmål.

Han ber om å bli sitert på følgende:

– Det er beklagelig at en sak fra fortiden igjen ser dagens lys all den tid jeg tok ansvar for mine feil. Da saken pågikk for snart tre år siden, stilte jeg opp for NRK og valgte å være ærlig om prosessen. Jeg gjorde opp med alle involverte parter. Jeg opplevde at alle parter var fornøyde med løsningen, og jeg er overrasket over at saken dukker opp på nytt nå. Jeg ønsker nå, som da, og legge dette bak meg og fokusere på alle de positive mulighetene som nå kommer, skriver Nesset i en SMS til NRK.

– Avgjørende når man skal ta standpunkt

Start-ledelsen presenterte de nye samarbeidsplanene som «en merkedag i Starts historie».

Avtalen, som klubbens medlemmer skal behandle på et ekstraordinært årsmøte 6. juli, vil bety en omorganisering av IK Start. Investorene har også satt som betingelse at administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal fortsetter i stillingen.

Etter det NRK kjenner til, var hverken Brandsdal eller styreleder Geir Tønnesland kjent med Nessets historie før NRK tok kontakt. Tønnesland bekrefter at han ble orientert lørdag, mens Brandsdal ikke ønsker å si når han fikk vite om saken.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er klar på at særlig administrerende direktør burde sjekket bakgrunnen bedre og presentert opplysningene for både styret og medlemmene.

Juristen mener at klubbens medlemmer har krav på å vite om saken selv om investoren gjorde opp for seg for snart tre år siden.

– Så lenge det har vært begått et regelbrudd, må det være det som er avgjørende når man skal ta standpunkt i et så viktig spørsmål, sier Kjenner til NRK.

– Strenge krav

Start-ledelsen har jobbet i kulissene med samarbeidsavtalen i flere måneder.

Forsker Tor Geir Kvinen, som er ekspert på fotballøkonomi, påpeker at det er strenge krav til å sjekke bakgrunnen til aktuelle investorer.

– Ansvaret ligger på dem som tar imot pengene. En bør sjekke personene opp, ned og i mente før en velger å si ja, sier Kvinen til NRK.

– Dersom de har sjekket bakgrunnen deres og vet det, burde de i alle fall være åpne rundt det, legger han til.

VIL SE FREMOVER: Starts administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Der Kjenner trekker frem rollen til administrerende direktør, er Kvinen opptatt av undersøkelsene til styret.

Han mener det bør gjøres en omfattende jobb når mulige investorer kommer på banen.

– Da bør man sjekke bakgrunn, hvor pengene kommer fra og andre moralske og etiske spørsmål. De bør stilles opp mot verdiene i klubben. Man sier ikke ja til hva som helst når det gjelder penger utenifra. Ansvaret ligger på styret, sier Kvinen.

Styreleder Tønnesland forteller at han ikke har hatt samtaler med Nesset, og kommunikasjonen har gått via investorenes hovedkontaktperson Christopher Langeland.

Vil ikke kommentere undersøkelser

På spørsmål om han som styreleder burde vært orientert om saken, svarer Tønnesland:

– Jeg ser ikke helt at det har noe med deres (investorenes) inngang til klubben å gjøre. Dette er en sak fra tidligere som tydeligvis er gjort opp.

– Norsk Tipping kalte det bedrageri og det var penger som skulle brukes til å styrke frivillighet og sportslig aktivitet. Har du noen tanker om misbruket som ble gjort?

– Jeg ser ikke at jeg skal ha tanker om en sak tilbake i tid. Spørsmålet er om det foreligger en dom eller om han er dømt eller har gjort opp for seg. Jeg synes selvfølgelig ikke at vi skal gjøre noe som er ulovlig, men inngangen til Start er at det er noen investorer som kommer inn med frisk kapital. Vi ser frem til arbeidet, og håper ekstraordinært årsmøte godkjenner avtalen, sier Tønnesland.

– Har du forståelse for at folk kan reagere på saken?

– Generelt har jeg forståelse for at folk reagerer på misbruk av offentlige midler, men jeg har ikke noen kommentar til akkurat denne saken nå, sier styrelederen.

– Vil du som styreleder underrette årsmøtet når den nye avtalen skal behandles?

– Slik du fremstiller det nå, høres det ikke ut som jeg trenger å underrette årsmøtet. Det høres ut som dere holder på med den saken, men jeg vil selvfølgelig orientere styret. Det er naturlig.

Tønnesland ønsker ikke å kommentere Kvinens utspill om krav til undersøkelser.

REAGERER: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Styrelederen vil heller ikke svare på hvilken bakgrunnssjekk som er gjort.

– Jeg ønsker ikke å svare på det.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ser ingen grunn til å kommentere styrets arbeid i denne saken.

– Ingen relevans

Administrerende direktør Brandsdal har ikke ønsket å stille til intervju med NRK, men Start-lederen har besvart enkelte spørsmål via SMS og e-post.

– Jeg er kjent med saken som ble løst for flere år siden, og meg bekjent har ikke Mads brutt norsk lov. Dette har derfor ingen relevans med Start En Drøm AS, skriver Brandsdal.

Han svarer følgende på spørsmål om når han ble kjent med saken:

– Når jeg ble kjent med saken er like irrelevant som saken er for vårt potensielle samarbeid. Mads har gjort opp for flere år siden og det er ikke min oppgave å dømme andre mennesker for tidligere forhold. Mads har ikke brutt norsk lov og har vist gjennom sine handlinger at han er åpen om egen fortid og rettet opp i egne feil. Det er en egenskap jeg personlig setter stor pris på, skriver Brandsdal.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Idrettsjurist Kjenner mener imidlertid at det er «betenkelig» at investoren nå står på trappene inn i Start.

– Idretten bygger på frivillighet og høye moralske aspekter. Det er barn som skal lære mye av sitt livs adferd gjennom idretten, og de er helt avhengig av at lederne på toppnivå har en moral og etikk som er et forbilde for barn. Det gjelder ikke bare det sportslige. Det gjelder like mye på det administrative og på ledersiden. Her er det etter min mening all grunn til å være forsiktig og stille stenge krav til aktørene, sier Kjenner.

Den administrerende direktøren er ikke enig med synspunktene til juristen.

– Jeg har vurdert saken og konkludert med at dette ikke var relevant for vårt samarbeid. Fakta er at Mads har innrømmet feil når saken ble gjort kjent, og saken ble løst med samtlige involverte. Dette omhandler en sak som skjedde for nærmere tre år tilbake, og jeg er mest opptatt av å se fremover enn i bakspeilet. Har man begått en feil, kan man ikke forvente mer enn at man retter opp. I saken som omtalt har Mads vist at han er mann som tar ansvar for sine egne handlinger.

Start har flere ganger vært i økonomiske problemer, og klubben har blant annet fått økonomisk hjelp fra Kristiansand kommune.

Senest i fjor høst gikk kommunen med på å redusere leiekostnaden til Sør Arena.

Mette Gundersen (Ap) i bystyret sier til NRK at det er viktig at både årsmøtet og kommunen får så mye informasjon som mulig før årsmøtet.

Ordfører Harald Furre (H) uttaler at han er glad for at nye krefter og næringslivsfolk ønsker å satse på klubben.

– Jeg tror vi skal være varsomme med å la en persons tidligere feilgrep gå utover hele denne gruppa. Men styret og årsmøtet må ta stilling til om dette bidrar til å svekke tilliten rundt investorgruppa, sier Furre.

– Samtidig er det viktig å si at folk som har gjort noe galt, har beklaget og gjort opp for seg, skal få en ny sjanse, sier ordføreren.