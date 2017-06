Blir dette redningen for Start?

I går bekreftet administrerende direktør i Start, Even Øgrey Brandsdal, at fotballklubben var i ferd med å få på plass en ny investor i klubben. Hvem dette var, ville han ikke si noe om akkurat da.

– En merkedag i Starts historie

Torsdag kveld kunne imidlertid en meget fornøyd direktør komme med gode nyheter. Investorene Christopher Langeland, Robin Reed, Frode Fagerli, Mads Nesset og Kjetil Aasen vil gå inn på eiersiden i Start.

– Jeg kjenner at hjertet banker godt nå. Dette kommer til å bli en merkedag i Starts historie. Dette gjør klubben i stand til å ta stegene som trengs for å komme helt i toppen av norsk fotball, sa Brandsdal under kveldens pressekonferanse.

Fotballklubben skal ha jobbet intensivt med å få på plass en ny investor, noe som har vært viktig for å sikre ny kapital inn i klubben. Start har slitt økonomisk i flere år.

Brandsdal fortsetter i klubben

Siden årsmøtet i Start den 13. mars i år, har styret i klubben hatt mange baller i luften. Samtidig med at det ble jobbet med organisering og kultur, startet jakten på Brandsdals etterfølger.

Administrerende direktør i Start, Even Øgrey Brandsdal. Foto: Sander Heggheim/NRK

10. mars i år, sa administrerende direktør Brandsdal opp sin stilling i Start. På årsmøtet tre dager senere kom det frem at han opplevde at han ikke hadde tillit i klubben.

I kveld ble det imidlertid kjent at Bransdal kommer til å fortsette i sin stilling som administrerende direktør i Start. Det har de nye investorene satt som betingelse. De mener erfaring og kontinuitet er viktig for å sikre klubbens videre drift.

Skal opp i et ekstraordinært årsmøte

På pressekonferansen kom det også fram at investorene har sagt at de vil gå inn i et langsiktig samarbeid med Start. Investorgruppen som har stiftet selskapet Start Holdings AS, skal over en avtaleperiode på 10 år kunne stille inntil 40 millioner kroner til disposisjon, ti av disse ved inngåelsen av avtalen.

Ifølge Brandsdal mener både han og styret at en slik avtale vil være det beste for Start.

Styreleder i IK Start, Geir Tønnesland, sier at samarbeidsavtalen med investorene skal legges fram for medlemmene i et ekstraordinært årsmøte den 6. juli.