Ny Northug-opptur: – Han får en positiv opplevelse

– Det var artig. Fantastisk stemning og skikkelige NM-rammer, sier Northug til NRK rett etter målgang.

– Det er et føre som gjør at man får igjen litt for å velge blanke ski. Jeg tapte mye i den stakefrie sonen. Hadde ikke den vært der, hadde jeg kanskje tatt teten i mål, legger han til.

Dagen etter den imponerende innsatsen på sprintstafetten, stilte langrennskongen med blanke ski og staket seg gjennom store deler av den klassiske 10-kilometeren i Alta. Det holdt til en 11.-plass.

Menn, 10 km klassisk: Ekspandér faktaboks 1) Sjur Røthe, Voss 24.38,4, 2) Pål Golberg, Gol 0.01,2 min. bak, 3) Martin Johnsrud Sundby, Røa 0.04,6, 4) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen 0.21,4, 5) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.22,1, 6) Mattis Stenshagen, Follebu 0.24,5, 7) Johan Hoel, Åsen 0.25,2, 8) Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk 0.28,4, 9) Mathias Rundgreen, Byaasen 0.31,7, 10) Hans Christer Holund, Lyn 0.32,5. 11) Petter Northug, Strindheim 0.33

– En annen Petter Northug

– Dette er helt klart en annen Petter Northug enn vi har sett tidligere, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Det går an å lage VM-form til Seefeld basert på det her, Petter, konstaterer langrennskommentator Torgeir Bjørn, med henvisning til at neste års ski-VM er i den østerrikske byen.

Skivalget gjorde at Northug tapte en del i motbakkene, mens han i andre partier viste litt av hva som bor i ham.

– Han får en positiv opplevelse. Avslutningen er veldig sterk av Northug, oppsummerer Bjørn.

Rørt Røthe tom for ord

Men det var ikke bare Northug som imponerte i Finnmark. Sjur Røthe overrasket stort da han gikk inn til NM-gull på distansen.

– Utrolig stort å bli norsk mester. Jeg er litt rørt, faktisk. Jeg har drømt å bli norsk mester lenge, sier han til NRK.

29-åringen har hatt en svært trøblete sesong. I desember fikk han vite at han har en kronisk revmatisk sykdom, i januar brøt han Tour de Ski, og i februar måtte han se OL fra sofaen.

– Jeg er litt tom for ord, sier han derfor etter dagens triumf.

– Hvordan har du klart å snu dette?

– Jeg har fått mye hjelp av støttepersonell i forbundet. Jeg jobber mye mentalt med meg selv.

– Ja, for den mentale kampen er like tøff?

– Ja, det er den som er tøffest, konstaterer Røthe.

Sundby tvilte på Røthe-comeback

Bronsevinner Martin Johnsrud Sundby er svært glad på Røthes vegne.

– Sjur har hatt en utrolig trøblete vinter og trøblete høst. Det har vært litt leit å stå på sidelinjen og se en kompis slite så fælt som han har gjort. Det at han kommer tilbake og blir norgesmester på tampen av sesongen, det betyr så mye for Sjur og for oss i laget, forklarer Sundby.

– Har dere på sidelinjen tvilt på at Sjur skulle komme tilbake?

– For å være helt ærlig, ja. Vi har tvilt på det. Det er en alvorlig diagnose han har. Dette er en ordentlig god prestasjon, altså.