Langrennsprofil rammet av revmatisk sykdom: – Mentalt knalltøft

– Jeg har problemer med en del punkt, spesielt på ryggen, som er ømme og som hemmer meg, sier Sjur Røthe.

Han har lenge ønsket å forstå hvorfor han har hatt så mye vondt i ryggen. I det siste har han vært gjennom en rekke undersøkelser, og denne helgen fikk han diagnosen spondyloartritt.

Det er en fellesbetegnelse for enkelte revmatiske sydkommer, som bekhterevs sykdom. Røthes plager minner mest om sistnevnte, og dette blir han også undersøkt for.

– Tøft

Røthe forteller at det har vært en vanskelig tid, der han har gått mye og lurt på hva som er galt.

Skiløperen har hatt en småtung start på sesongen, blant annet på grunn av ryggproblemene. Tidligere søndag ble han nummer 22 på 15-kilometeren i Davos.

Røthe satser fortsatt for fullt i OL-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er frustrende å gå rundt og ikke vite hva som er galt. Det å få hjelp betyr veldig mye, det gir en trygghet. Den mentale biten oppe i det er knalltøff, forteller han.

Røthe roser derfor landslaget og apparatet rundt for all hjelpen og oppfølgingen han har fått mens man har lett etter svar. Men diagnosen er også tøff å få.

Bekhterevs sykdom er en kronisk sykdom og kan gi mye plager, men de som rammes kan også ha lange perioder uten symptomer.

For å kunne holde kroppen i sjakk, tar Røthe noen medisiner, men det er fysisk aktivitet som gir best resultat, forteller han. Derfor trener han så mye som han får til.

– Hvordan er en treningsdag?

– Det varierer litt, men to økter om dagen må jeg ha. Jeg har som regel en skitur på morgenen, så en joggetur eller ny skitur midt på dagen, også noe krydder innimellom for å være i gang og ikke ligge for mye.

– Så får du behandling?

– Ja, litt. Det har ikke gitt så store utslag, så det er egentlig fysisk aktivitet som hjelper meg aller mest, sier han.

– Fortsette som før

Røthe forteller at smertene ofte kommer «snikende», og det gjorde de blant annet rett før verdenscuprennet forrige helg. Da måtte han bryte.

– På Lillehammer kom det sigende, men det kom ganske tidlig. Jeg satte ny personlig rekord på oppvarming, uten at det hjalp så veldig mye. Jeg må varme opp med en morgenøkt for å få i gang kroppen, forteller han.

Røthe er innstilt på å fortsette å satse til tross for problemene. Målet er fortsatt å få gå i OL i vinter.

– Legen sier det bare er å fortsette å leve livet som jeg gjør nå. Så får vi se, sier han.

Lagkamerat Didrik Tønseth er imponert over hvordan Røthe har taklet situasjonen.

– Sjur har vært helt rå. Han har plagdes mye, men han er ikke den som klager. Men av og til blir det for mye for ham også, sier Tønseth.