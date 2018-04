Northug med kjempeetappe: – Ikke sett ham slik på lang tid

– Det var veldig artig å gå her, sa Petter Northug etter lagsprinten i NM.

Petter Northug og lillebror Even Northug representerte Strindheim og kvalifiserte seg til finalen etter å ha blitt «lucky looser» i semifinalen. I finalen ventet Johannes Høstflot Klæbo for Byåsen og Martin Johnsrud Sundby for Røa som er regjerende olympiske mestre på distansen.

Det var likevel ingen av dem som stakk av med det edleste metallet. I stedet var det Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer som endte øverst på pallen.

– Smakte av gamledager

Det så lenge ut som løpet var kjørt for Northug-laget, men på femteetappen og Petter Northugs siste viste trønderen muskler.

Han tok inn mange sekunder på leder Martin Johnsrud Sundby og vekslet først.

– Dette her smakte av gamle dager, slik har vi ikke sett han på lang, lang tid, sa kommentator Pål Thomassen.

Even Northug klarte ikke å følge opp på sisteetappen, og var ikke med i kampen om gullet. I stedet stod det mellom fire lag, der Lillehammers Håvard Solås Taugbøl til slutt sikret seieren.

Bærums Verk gikk inn til sølv, mens Sundbys Røa tok bronsen foran Voss.

– Det er gøy å se Petter være i god form om dagen, og at overtreningssmellen ikke sitter i lenger enn til mars, sa Sundby etter rennet.

HEMMELIGHETSFULL OM FREMTIDEN: Petter Northug ville ikke avsløre om han legger opp eller ikke.

Ikke fornøyd med broren

Da Johannes Høstflot Klæbos makker Fredrik Riseth falt på nest siste etappe og Byåsen var ute av gullkampen, så Northug sin sjanse.

– Ingen andre tettet luka til Martin så da måtte jeg gjøre det. Jeg visste at jeg måtte gi Even et godt utgangspunkt, sa Petter etter målgang.

Strindheim endte til slutt på 6. plass da Even ikke klarte å holde tempoet til Lillehammer. Han var langt unna å imponere storebroren.

– Even hadde ingen superdag.

Hemmelighetsfull om fremtiden

Det har vært usikkert om Petter Northug vil legge opp eller ikke etter sesongen. Da programleder Ida Nysæter Rasch spurte om trønderens fremtid som skiløper fikk man inget klart svar.

– Vi får se senere. Sesongen har vært elendig og jeg kunne sikkert brukt styggere ord også.

Han fortalte at stemningen mellom han og landslagssledelsen er bedre enn på lenge.

– Nå har vi hjerter og smilefjes på meldingene, sa han lurt.