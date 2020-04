Ny dokumentar: VM-arbeidere sperres inne mens koronaviruset herjer

Dette kommer frem i dokumentaren «Fanget i Qatar» fra tyske ARD.

I industriområdet i Sanaya like utenfor Doha bor tusenvis av arbeidere. Området er sperret av med gjerder, og ingen kommer hverken inn eller ut uten spesialtillatelse.

Myndighetene frykter at viruset skal spre seg, og har satt hele området i karantene.

– Vi er sperret inne, alle gater er blokkert. Politiet sørger for at ingen forlater området. Jeg blir værende her inne, ellers vet jeg ikke hva som skjer med meg, sier en av arbeiderne i en video sendt til ARD.

ARBEIDSINNVANDRERE: I Qatar er det over 2 millioner arbeidsinnvandrere, og arbeidet med å bygge anleggene til VM i 2022 fortsetter, selv om landet er stengt ned. Bildet er fra desember i fjor, under en omvisning på Lusail stadium, like nord for Doha. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Arbeiderne må snike seg ut

Industriområdet i Sanaya er 12 kvadratkilometer stort, men her bor tusenvis av arbeidere under svært enkle forhold. De bor i trange rom, og rådet om holde avstand er som utopi å regne.

ARD har fått bilder, video og rapporter fra innsiden av området som nå er avstengt. Arbeidere fra Afrika, Bangladesh og Nepal er fortvilet, redde og vet ikke hva de skal gjøre.

– Vi er syv stykker i et lite rom, og det er falleferdig her. Vi får ikke gå ut og få frisk luft. Vi må forlate rommene i hemmelighet for å sikre oss mat, sier en av arbeiderne.

En video fra området viser en butikk med tomme hyller.

– Vi er sultne, vi har ikke nok mat. Alle vil ha mat, men det er ikke nok, sier en annen av arbeiderne ARD har snakket med.

De ønsker ikke å stå fram med navn i frykt for represalier.

NRK har kontaktet myndighetene i Qatar, som har en annen versjon av saken.

– Mat, vann, munnbind, hansker og hånddesinfeksjon blir levert til området daglig. Omtrent 1000 biler leverer varene hver dag, opplyser det statlige kommunikasjonskontoret i Qatar i en e-post til NRK.

Vet ikke om de får lønn

De sier også at alle som er syke skal få gratis legehjelp, og at arbeidere som er i karantene mottar lønn som vanlig. Arbeidere som har fått påvist smitte skal ikke jobbe før de er helt symptomfrie.

– Vi får ingen informasjon fra firmaet vi jobber for, vi vet ikke om vi får lønn. Alt de har sagt til oss er at vi skal bli i leiligheten til dette er over, sier en av dem.

Ifølge ARD har 500 mennesker testet positivt på koronaviruset for få dager siden.

– Vi passer på hverandre. Vi er redde for å smitte hverandre med korona. Hva skal vi gjøre? Vi har ikke noe valg, sier en annen.

– Vi har hatt telefonkontakt med flere av arbeiderne. De beskriver den samme situasjonen vi ser. De bor i ekstremt overbefolkede boligområder, og bildene vi ser er det samme som vi har hørt med dem, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

BEKYMRET: John Peder Egenæs i Amnesty International Norge. Foto: TORE LINVOLLEN / NRK

– Regjeringen har garantert at gjestearbeiderne som er i karantene eller får behandling mottar full lønn og har satt av 824 millioner dollar i støtte for å hjelpe firmaer å betale ut lønninger, skriver det statlige kommunikasjonskontoret i Qatar til NRK.

De opplyser også at det er plassert ut helsestasjoner inne i området, og at de gjennomfører 400 tester om dagen.

– I rettferdighetens navn må vi si at de gjør en del. De tar ut de personene som er diagnostisert, men de gjør for lite i forhold til det som trengs, sier Egenæs og fortsetter:

– De tvinger dem til å gå på jobb. Det er fulle busser som frakter dem til anleggene, de jobber under forhold som er uforsvarlig. Det er ting som tyder på at det ikke er nok mat til alle. Selv om de sier at de gjør ting må vi spørre om det når ut til alle og om det når alle fort nok.

Sendte brev til statsministeren

Arbeiderne som jobber med å bygge anleggene til VM i 2022 er flere ganger omtalt som slaver. Hundrevis av arbeidere har dødd mens de har jobbet, og mange av dem har ikke mottatt lønn.

Qatars myndigheter hevder 36 har dødd så langt. Menneskerettighetsorganisasjoner har estimert at 4000 kommer til å dø som følge av anleggsarbeid til fotball-VM i 2022.

Torsdag er det meldt over 40 grader i hovedstaden Doha, og arbeiderne jobber lange dager med uutholdelige forhold. Selv om nesten alt i landet er stengt fortsetter arbeidet med å få i stand anleggene til fotball-VM om to år.

31. mars sendte 16 menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Amnesty International og Human Rights Watch, brev til statsministeren i Qatar. De er bekymret for utviklingen, særlig nå som koronaviruset sprer seg der menneskene bor.

Pandemien rammer arbeiderne i Qatar ekstra hardt.

– Det er vanskelig å få det til når man bor så tett. Det er så mange som deler vask, toalett og dusj. Denne pandemien setter på spissen de dårlige forholdene som arbeiderne lever under, sier Egenæs.