Landet som nettopp har arrangert VM i friidrett og som om knappe tre år skal arrangere fotball-VM, har tusenvis av gjestearbeidere.

Det er en kjent sak at de arbeider under svært vanskelige forhold og at mange dør.

Mellom 2012 og 2018 mistet 1678 gjestearbeidere fra India livet, mellom 2012 og 2017 døde 1025 gjestearbeidere fra Nepal.

Nå kommer opplysninger om at et flertall av dødsfallene skjer mens gjestearbeiderne sover.

Avisen The Guardian skriver at det har gått automatikk i at myndighetene stempler dødsårsaken som «naturlig», uten å undersøke dødsfallene nærmere.

10 timers arbeidsdager i opptil 45 graders varme uke inn og uke ut. Påfallende mange gjestearbeidere dør mens de sover fordi sirkulasjonssystemet ikke tåler belastningen. Qatar stempler dødsfallene som naturlig. Foto: Karim Jaaafar / AFP

Myndighetene har ignorert tidligere anmodninger om å undersøke dødsfallene, skriver avisen videre.

– Det er ikke naturlig at menn mellom 20 og 50 år dør plutselig mens de sover, sier Kausik Ray, professor i offentlig helse ved imperial College London, til The Guardian.

– Ingen kan stemple en dødsårsak som hjertestans, uten å undersøke dødsfallet nærmere, eller uten å vite mer om personens helsetilstand, sier Ray.

Utsatt for «hetestress»

The Guardian har funnet ut at tusener av gjestearbeidere har vært utsatt for det som kan være et potensielt dødelig nivå av «hetestress».

Arbeiderne kan måtte arbeide i 10 timer i 45 graders varme. Høye temperaturer fører til et voldsomt press på kroppens sirkulasjonssystem.

Ifølge kardiologer som avisen har snakket med, er det en klar sammenheng mellom «hetestress» og det høye antallet relativt unge arbeidere som dør.

Menneskerettsorganisasjoner verden rundt har demonstrert mot forholdene gjestearbeiderne lever under i Qatar. Bildet er fra en demonstrasjon i Edinburgh i 2015. Foto: Andy Buchanan / AFP

Pårørende er mistenksomme

Det at Qatar ikke undersøker dødsårsakene nærmere, har gjort mange pårørende mistenksomme, skriver The Guardian.

Avisen har snakket med tre familier til gjestearbeidere som døde mens de sov. Ingen av de tre var blitt obdusert eller undersøkt på annen måte.

En av de tre var 24 år gamle Rupchandra Rumba. I dødsattesten står det at den unge arbeideren døde av «akutt respirasjonssvikt av naturlige årsaker».

– Ingen obduksjon eller gransking ble iverksatt, sier enken Nirmala Pakrin til avisen.

– Det var noe blod rundt munnen og nesa, men resten av kroppen var ikke rørt, fortsetter Pakrin.

– Hvorfor bruke tid og penger på en som er død?

– Obduksjoner er svært sjeldne fordi det krever tid og penger, sier Ganesh Gurung i tenketanken The Policy Reserach Academy i Nepal.

Tidligere president i FIFA, Sepp Blatter, var sentral da Qatar ble tildelt fotball-VM i 2022. Han mente at FIFA ikke skulle blande seg inn i forhold som angikk arbeidere i land som ble tildelt VM. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

– Hvorfor vil de tenke på å bruke tid og penger på en død person? spør Gurung retorisk.

Ifølge ham er dødsattestene i det store og hele en formalitet utstedt for å tilfredsstille flyselskapene som skal transportere den døde til hjemlandet.

– Ofte har legene ikke engang sett den døde kroppen, sier Ganesh Gurung.

I 2014 ble det skrevet en omfattende rapport med en klar anbefaling til myndighetene om å granske dødsfallene nærmere.

Regimets egne advokater og det internasjonalt anerkjente advokatfirmaet DLA Piper, stod bak rapporten.

Ifølge The Guardian har myndighetene i Qatar ikke gjort noe for å følge anbefalingene i rapporten ved å granske dødsfallene.