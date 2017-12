NUPI-forsker: – Tror det går mot boikott

I dag besluttet Den internasjonale olympiske komité (IOC) at Russland ikke får delta i OL i Sør-Korea i vinter. De har også besluttet å utestenge Den russiske olympiske komité, Russlands IOC medlem Alexander Sjukov og visepresident Vitaly Mutko. Sistnevnte er utestengt på livstid.

Det kommer til å bli bråk med Russland.

Russland-ekspert tror det går mot OL-boikott

Forsker Iver B. Neumann tror russerne vil føle seg respektløst behandlet av IOC. Foto: Christopher Olssøn / Photo: Christopher Olssøn/NUPI

– Det er vanskelig å spå, men denne gangen stikker jeg ut nakken. Dette tror jeg går mot russisk boikott, sier forsker og ekspert på Russland, Iver B. Neumann, i Norsk Utenrikspolitiske Instiutt (NUPI).

Han sier Russland har gått i en mer nasjonalistisk retning under president Vladimir Putin. Det betyr at nasjonal identitet har blitt viktigere. En utestengelse av denne ene nasjonen, Russland, kommer til å utløse sinne i Putin-leieren.

– Dette vil bli oppfattet som et spark i mellomgulvet. Jeg tror Putin, og der kommer han til å ha støtte i det russiske folk, kommer til å mene at Russland har blitt behandlet respektløst. Da går det mot boikott, sier Neumann.

NRK-korrespondent Morten Jentoft sier det mobiliseres for boikott blant vanlige russere. Foto: Morten Jentoft

Også NRKs korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, tror dommen fra IOC kommer til å bli hard å svelge for russerne. Han sier det er en aksjon for boikott på gang på grasrotnivå i Russland.

– Russiske medier gjør det til en hovedsak at enkeltutøvere og lag kan få være med uten flagg og med nøytrale drakter. Det blir spennende å se hvordan den politiske ledelsen reagerer. Det mest interessante her er jo straffetiltakene som er rettet mot politisk ledelse, visestatsministeren, hans nestkommanderende og sjefen for Den russiske olympiske komité, sier Jentoft.

Fordømmelsene hagler fra russiske særforbund

Norske idrettsledere gir uttrykk for at de er fornøyde med beslutningen til IOC. Det er ikke lederne for russiske særforbund.

Presidenten for det russiske skøyteforbundet sier til Reuters at utestengelsen er en fornærmelse som vil skade den olympiske bevegelsen. Det støttes av presidenten i Det russiske curligforbundet.

– Jeg er sjokkert av det som har skjedd og av avgjørelsen som er tatt av IOC-leder Thomas Bach med hensyn til vår land og våre utøvere, sier presidenten i Det russiske bobforbundet, Alexander Zubkov til Reuters.

I tillegg har den statlige russiske fjernsynskanalen, VGTRK, gått ut og sagt at de ikke kommer til å sende fra OL i Sør-Korea hvis Russland ikke får være med.