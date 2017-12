NRKs korrespondent: – Mange russere ønsker full boikott

Tirsdag kveld kommer avgjørelsen om Russland får være med når OL arrangeres i Pyeongchang i februar.

Stemningen i Russland er spent, forteller NRKs korrespondent Morten Jentoft.

– Det er en aksjon på gang, en form for folkelig aksjon. Mange mener at det ikke blir noen skikkelige vinterleker uten Russland, og derfor er det mange i Russland som ønsker full boikott. På den måten viser man verden at man ikke lar seg presse, forteller Jentoft på telefon fra Moskva.

Flere russiske utøvere er allerede utestengt fra OL på livstid. Mange etterlyser en full oppvask i russisk idrett.

– Det viktigste er at det blir ryddet opp i russisk idrett, slik at vi unngår situasjoner hvor det er systematisk doping. Det er ødeleggende både i russisk og internasjonal idrett. Det vil ta lang tid å bedre et slik rykte, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Les også: Reddet russernes ære – nå er hun utestengt på livstid

Institusjonalisert doping

Hans B. Skaset mener IOC er interessert i å få med flere russere i OL, slik de gjorde i Rio-OL. Samtidig ønsker de å finne en passende straff etter de siste avsløringene mot det russiske dopingregimet.

– Det har vært et dopingsystem, institusjonalisert doping, som McLaren kaller det. Skal man råke det, må man straffe lederne. Eneste løsning er å utestenge hele den russiske olympiske komité, sier Skaset.

I Russland blir temaet heftig diskutert. Jentoft forteller om et russisk folk som lurer på hva som må gjøres for at idretten skal renvaskes, og at dette har blitt en stor sak. Tirsdag morgen kom en uttalelse fra Dimitri Peskov, pressesekretær for Vladimir Putin.

– Han har vært ute i formiddag og sagt at Russland fortsatt skal forsvare sine sportsmenn og kvinner mot beskyldningene som kommer. Samtidig skal de gjøre alt for å bevare sitt gode forhold til IOC, sier Jentoft.

– Ønsker ikke å bryte alle bånd

For de russiske politikerne ønsker å vise styrke mot resten av verden. Likevel er en boikott lite sannsynlig.

– De ønsker ikke å bryte alle bånd. Russiske politikere er redd for å gå så langt som en boikott, sier Jentoft.

Klokken 19.30 faller avgjørelsen. I Rio-OL ble det opptil hvert enkelt idrettsforbund å avgjøre om Russland fikk være med eller ikke. Håndballandslaget fikk være med, mens de russiske friidrettsutøverne ble utestengt – blant annet.

– Vi får se om de blir skarpere denne gangen, sier Skaset.