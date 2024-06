Bryter Oskar Marvik er frifunnet for brudd på meldeplikten

Tidligere Sarpsborg-trener Stefan Billborn klar for IFK Göteborg

Stefan Billborn er kjapt tilbake i arbeid etter exiten i Sarpsborg. Han er ny hovedtrener for svenske IFK Göteborg.

Søndag ble det kjent at Billborn var ferdig som Sarpsborg-trener etter to og et halvt år i rollen. Avgangen ble begrunnet med at tiden var moden for et skifte.

Tirsdag opplyser IFK at Billborn er ansatt for å styre skuta videre.

Tidligere Start-trener Sindre Tjelmeland har vært midlertid sjef der etter at danske Jens Askou forlot jobben for å flytte til tsjekkisk fotball tidligere i juni.

Billborn startet sin trenerkarriere i Hammarby, før han i starten av 2022 ble Sarpsborg-trener. Der ble det 84 kamper. (NTB)