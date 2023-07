NRK erfarer: Sterk Riise-misnøye i VM-troppen

Landslagssjef Hege Riise har hatt sitt å stri med hittil i VM.

Fiaskoåpning, utenomsportslig bråk og stjerneforfall har allerede stjålet overskriftene, men det stopper ikke der. Nå kan NRK fortelle at flere av spillerne har reagert kraftig på Riises lederstil den første VM-uka.

Spillere har blant annet reagert på:

Manglende kampledelse

Utydelige beskjeder

At det er for stille i garderoben

Få konkrete tiltak og tilbakemeldinger når ikke plan A fungerer

NRK får opplyst fra flere kilder at det var svært stille fra trenerteamet i pausepraten under den katastrofale åpningskampen mot New Zealand.

Spillerne skal ha reagert på manglende tilbakemeldinger, lite engasjement og få taktiske grep fra ledelsen.

VM-DRAMA: Hege Riise, her etter kampen mot Sveits, har opplevd både sportslig og utenomsportslig dramatikk hittil i mesterskapet. Foto: Abbie Parr / AP

– Hvor mye kjeft skal man gi?

Keeper Aurora Mikalsen bekrefter at det gikk rolig for seg i pausen under åpningskampen.

– Det var ikke noe høyt fyringsnivå da, egentlig.

– Det var mer frustrasjon etterpå, legger hun til, men understreker at ikke var til stede i starten av pausen.

Kaptein Maren Mjelde erkjenner at spillerne måtte be trenerne om tilbakemeldinger forslag til løsninger under VMs åpningskamp, som altså endte med norsk sjokktap.

– Jeg merker at vi spør jo og prøver å finne ut av ting. Jeg synes at vi spillere sammen med trenere vet at vi ikke var bra nok og var gjerne litt på defensiven, forteller Chelsea-spilleren.

KAPTEIN OG TRENER: Maren Mjelde (til venstre) erkjenner at spillerne måtte spørre Hege Riise (til høyre) og hennes team for å «finne ut av ting» i starten av VM. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun legger til at de har snakket og øvd på det i løpet av uka som har gått, og at hun opplever at alle nå har bedre kontroll på hva de skal gjøre.

Dessuten er Mjelde klar på at hun ikke har noe behov for skyhøy temperatur i garderoben:

– Vi er en sindig gruppe. Hvor mye kjeft skal man gi hverandre? Jeg føler ikke man blir så mye bedre av det.

VM-debutant Mathilde Harviken tar Riise og teamet i forsvar. Hun har ingenting å utsette på den norske landslagsledelsens kamphåndtering.

– I pausepraten i garderoben føler jeg det har vært konstruktivt. Jeg er fornøyd med tilbakemeldingene vi får, og så handler det om at vi spillerne tar det litt mer til oss og presterer bedre, slår 21-åringen fast.

– Burde gjort flere korrigeringer

NRK spurte flere av spillerne om de var fornøyd med kampledelsen til landslagssjef Riise i mesterskapet, etter oppgjøret mot Sveits tidligere i uka.

Ingen av dem svarte «ja» på det spørsmålet.

– Altså. Det er ikke den som gjør at vi ikke scorer mål i dag, sier Guro Reiten etter flere sekunders betenkningstid.

– Det er ikke noen vits å ta opp nå. Nå fokuserer vi på det som kommer, sier Sophie Román Haug.

Slik reagerte Reiten på spørsmål om Riises kamphåndtering Du trenger javascript for å se video.

Barcelona-spilleren Ingrid Syrstad Engen mener «alle» hadde noe å gå på.

– Vi har snakket om hva alle må gjøre bedre, egentlig. Og blitt enige om at ting må korrigeres under kampen av alle parter og jeg tror at alle har lært av det, sier Syrstad Engen.

Hennes dom av det som skjedde i garderoben mot New Zealand, er følgende:

– Jeg tror vi alle evaluerte med at vi burde gjort flere korrigeringer, både oss spillere og i samarbeid med trenerteamet.

Riise selv er ordknapp på NRKs spørsmål om kritikken.

– Det som skjer i garderoben, er internt. Der skal det være takhøyde. Vi er mange trenere som gir beskjeder og har ikke hørt noe annet, så kan ikke svare mer på det, er landslagssjefens svar.

ØNSKET KORRIGERINGER: Ingrid Syrstad Engen, her fotografert under en landslagstrening. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Uønsket fra start

Riise ble ansatt som landslagstrener i starten av august i fjor. Forgjengeren Martin Sjögren måtte gå av etter EM-ydmykelsen i England, og NRK vet at flere profiler var tydelige på at de ikke ønsket at ny trener skulle rekrutteres innad i Norges Fotballforbund (NFF).

UØNSKET: Flere landslagsspillere ba NFF om å finne en trener utenfra. Foto: BILDBYRÅN

Det fremgår av spillernes EM-evaluering som ifølge NRKs opplysninger ble overlevert til forbundet i slutten av juli i fjor.

Ønsket ble ikke hensyntatt av NFF, og en snau uke senere ble daværende J19-trener Riise ansatt.

– Alle spørsmål som retter seg tilbake i tid eller fremover i tid må jeg få komme tilbake til etter VM, svarer fotballpresident Lise Klaveness på NRKs henvendelse om at spillerne skal ha ønsket seg en trener utenfra.

Klaveness poengterer er at hun er på plass på New Zealand som en delegasjonsleder «hvis oppgave er å støtte laget før en avgjørende landskamp der vi har alle muligheter til å ta oss videre i verdens største konkurranse for kvinner.»

I BAKGRUNNEN: Fotballpresident Lise Klaveness (til høyre) er tett på landslaget under VM. Til venstre blir Hege Riise intervjuet. Foto: BILDBYRÅN

– Stille og innadvendt

Riises omdiskuterte lederstil var også tema under den engelske TV-kanalen ITVs VM-sending denne uka.

– Hun har en veldig interessant lederstil. Hun er ganske stille og innadvendt. Assistenttreneren var mer fremtredende, sier Arsenal-spiller Kim Little under TV-sendingen.

Hun og Chelseas Fran Kirby spilte begge under Hege Riise da hun ledet Storbritannia under OL i Tokyo i 2021.

OL-SJEF: Hege Riise ledet de britiske stjernene under OL i Tokyo. Det ble tema under denne ukas VM-sending. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Little påpeker at hun ikke hadde opplevd lignende lederstil tidligere i karrieren.

– Måten hun ledet på var ganske forskjellig fra det jeg var vant til, sier hun.

– Vi visste ikke hva vi skulle forvente. Men som Kim sa var hun en litt mer stille person. Hun lot assistenten håndtere de fleste møtene og det meste av det taktiske, utdyper Kirby.