– VM-dramatikken vil ingen ende ta.

Det sier NRKs fotballekspert Elise Thorsnes om siste nytt fra den norske landslagsleiren.

Oppdateringen lyder nemlig som følger:

Ada Hegerberg mister skjebnekampen søndag morgen.

– Det ble for kort tid til å rekke kampen mot Filippinene, men jeg har tro på laget i morgen, og jobber videre for å bli spilleklar til en eventuell åttedelsfinale, sier stjernespissen i en uttalelse.

– Vi fortsetter rehabiliteringsjobben med tanke på å få Ada spilleklar til neste kamp, hvis vi går videre i turneringen, sier landslagslege Trygve Hunemo via medieansvarlig Halvor Lea.

Norges kamp mot Filippinene er avgjørende med tanke på videre avansement i mesterskapet. Kun seier er godt nok, og i tillegg kan målforskjell spille en rolle.

Gikk av rett før start

Få minutter før Norge skulle møte Sveits tidligere denne uka, var det lite som tydet på at Hegerberg ikke skulle starte kampen.

28-åringen var både en del av det norske lagbildet og med på å synge nasjonalsangen, men ga så beskjed om at hun ikke kunne spille på grunn av lyskeproblemene.

Nå viser det seg altså at skaden gjør at hun mister nok en kamp.

– Jeg tror Ada synes det er fryktelig kjipt, sier NRK-ekspert Thorsnes.

Hun presiserer at Hegerberg er vant til å takle slike situasjoner med den motgangen hun har hatt de siste årene.

– Så jeg er sikker på at hun kommer sterkt tilbake om Norge går videre, spår Thorsnes.

Ada Hegerberg går i garderoben rett før avspark Du trenger javascript for å se video.

– Hun er en leder

Landslagssjef Hege Riise møter pressen kort tid etter at det ble klart at stjernespissen mister Norges skjebnekamp.

– Vi visste at det kunne være en sannsynlighet da skaden oppsto. Vi andre har forberedt oss så best vi kan på det vi skal gjøre, og det har de håndtert veldig fint, sier hun om Hegerbergs forfall.

Thorsnes er tydelig på at Norge har gode erstattere.

– Både Sofie Román Haug og Karina Sævik har gjort gode kamper for Norge under Hege Riise, og de jobber veldig hardt for laget. Så det er ikke dårlige erstattere, mener NRKs ekspert.

NRK-EKSPERT: Elise Thorsnes. Foto: Jula Marie Naglestad / NRK

Likevel er det ingen tvil om hva Norge nå mister.

– Vi mister en spiller med mesterskapserfaring og som sikkert var veldig gira på å bidra til å få Norge videre fra gruppespillet. Hun er en leder og en spiller med gode avslutningsferdigheter inne i boksen, oppsummerer Thorsnes.

Turbulent mesterskap

Det har vært nok av overskrifter fra det pågående VM-et, og langt fra alle har handlet om det som har foregått på banen.

Kort tid etter Norges åpningsfiasko mot New Zealand fikk nemlig Barcelona-stjerne Caroline Graham Hansen beskjed om at hun var vraket til neste kamp. Nyheten slo ned som en bombe, og Graham Hansen selv la på ingen måte skjul på hva hun mente.

Hun hudflettet avgjørelsen på direktesendt TV, og under et døgn senere sto hun skolerett og beklaget timingen for utbruddet.

Sportslig nedtur, utenomsportslig støy og en Ada Hegerberg med skade trolig ingens drømmeoppladning, men klokken 09.00 søndag morgen må alle være skjerpet. Da skal Norges videre VM-skjebne avgjøres.