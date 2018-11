IBU med tolv krav til Russland

Det internasjonale skiskytterforbundet IBU skriver i en pressemelding at de har gitt Russland 12 kriterier for at de skal kunne bli fullverdige medlemmer igjen. Det skal opp til vurdering under IBUs ekstraordinære kongress i 2019. Blant annet må RBU betale for alle kostnadene relatert til McLaren-etterforskningen, i tillegg til flere krav om et grundig antidopingarbeid. – Kriteriene handler om viktigheten av å beskytte rene utøvere, og å kunne grantere rettferdige øvelser, sier IBU-president Olle Dahlin.