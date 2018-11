Kommentator om Northugs karriere: – Det virker som at dette er over 

– Jeg tolker det sånn at det virker som at dette er over. Petter Northug er i ferd med, eller har allerede gitt opp. Han er defensiv og resignert, men også moden og fremstår voksen og fornuftig. Han argumenterer godt og det er enkelt å forstå det han sier. Men måten han sier det på, det høres for meg ut som at dette er i ferd med å være over, sier Løfaldli til NRK - og legger til:

– Vi kan håpe at han får tilbake den formen eller gnisten. Men som jeg tolker det han sier nå, så er det lite som tyder på det, sier han.

Les også: Northug hinter om karriereslutt: – Hvis kroppen ikke svarer nå, så er det et tegn på at nok er nok

Usikker på VM-plass

For i et intervju med NRK og deretter under en plenumseanse med pressen tre dager før han går sin første distanse under langrennsåpningen på Beitostølen, la ikke Northug skjul på at det står svært dårlig til med egen form.

Han skal ikke gå verdenscup i Kuusamo neste helg. Det er svært usikkert om han går Tour de Ski ved årsskiftet og til slutt levner han ikke seg selv mange sjanser til VM-plass i slutten av februar.

– Overraskende

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Løfaldli var overrasket over hvor ærlig og detaljert Northug var. Adressa-kommentatoren mener også at 32-åringen forklarte seg godt og forstår at skistjernen «er frustrert» over situasjonen.

– Men kanskje tåler ikke kroppen lenger mer av det kjøret han har vært med på i mange, mange år. Det er likevel overraskende at situasjonen er så ille som han beskriver, sier han.

– Får svar på Beitostølen

LANGRENNSEKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener Northug med sitt utspill ikke gir seg selv noen reell sjanse denne sesongen. Han mener også utspillet hans er overraskende.

– Det har vært stor usikkerhet rundt hva vi kan forvente av Northug denne sesongen. Rapportene har vært at han har motivasjon for å være på landslaget, men vært syk. Det er ulike tilbakemeldinger på hvordan det har gått, sier Aukland – og svarer slik på hvordan han tror sesongen vil forløpe seg for Northug.

– Det er vanskelig å si. Men han har egenskaper som svært få har - når han er i form. Spørsmålet er om Northug vil eller kan gjøre den jobben. Jeg tror vi får et svar på det allerede her på Beitostølen, sier Aukland.

Allerede fredag klokken 12.15 kan du se Northug gå sitt første renn på lang tid. Da er det duket for 15 kilometer klassisk intervallstart på Beitostølen.

Lørdag klokken 09.00 går Northug prolog skøytesprinten. Finalene starter klokken 11.30.