– Jeg vet jeg ikke skal gå i Ruka. Det vil jeg ikke engang, det er ikke noe vits. Det skal veldig mye til for at jeg går verdenscup før jul, og jeg tviler på at jeg går Tour de Ski. Da må 40–50 mann takke nei først. Jeg tror også det blir veldig vanskelig å komme til VM i år, sier Petter Northug til NRK.

I fjor startet han sesongen med ekspertenes fulle støtte da han ble vraket av landslaget. Etter flere skuffende resultater i mindre nasjonale renn fikk derimot pipa en annen lyd. Nå er det få som tror at Petter Northug Jr. kan finne tilbake til gammel storhet denne sesongen.

Og Northug er for en gangs skyld helt enig med kritikerne.

– Jeg har lite forhåpninger til meg selv. Jeg vet hva som kreves for å lykkes, og den jobben har jeg ikke fått gjort i år. Jeg har mistet 250 treningstimer i sommer. Det er 80–90 prosent av det jeg skulle trene, det. Formen er historisk dårlig, innrømmer han.

– Det skal veldig mye til for at jeg skal gå veldig raskt på ski i år. Da skal jeg ha flaks.

NYE TAK: Flere spekulerte i om Northug ville legge skiene på hylla etter fjorårssesongen, men mosvinkingen har trådt til med en ny sesong. Her fra rulleskirenn på Hamar i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Gir kroppen én siste sjanse

På pressekonferansen etter intervjuet med NRK hinter 32-åringen til at det kan nærme seg slutten på karrieren.

– Hvis kroppen ikke svarer nå, er det et tegn på at nok er nok. Det er ingen garanti for at jeg går verdenscup i år, sier Northug.

Mosvikingen får spørsmål om karrieren kan være over allerede før jul, om kroppen ikke fungerer skikkelig innen en måned.

– Ja. Hvis jeg kjenner at jeg ikke tåler konkurranser eller trening, så går jeg ikke. Da er det et tegn over lengre tid at jeg møter den samme veggen, og da er det ingen vits i å prøve lenger, utdyper han.

– Hva er sjansen for at du er utøver her neste år?

– Én prosent sjanse.

ÆRLIG: Petter Northug var dønn ærlig om formen foran det fremmøtte pressekorpset på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Knust av Klæbo på trening

For mannen med totalt 13 VM-gull er det VM i Seefeld som er sesongens mål, selv om han innrømmer at det blir vanskelig å komme dit. Han nærmest utelukker en plass på distanserennene, og klamrer seg til et sprinthalmstrå.

– Eneste muligheten min er sprint, men da må jeg vise i januar at jeg er kapabel til å ta medaljer der. Gjør jeg ikke det er det ingen vits. Da gidder jeg ikke selv heller, sier han.

Han avslører at han har testet formen mot det norske sprintesset Johannes Høsflot Klæbo på trening, og blitt regelrett knust.

– Jeg gikk mot Johannes på samlinga i Molde (i oktober), og var 22 sekunder bak. Så jeg vet hvor jeg står, og hvor lista ligger, sier 32-åringen.

Klæbo er også klar for sesongåpning på Beitostølen denne helga. Han tar uttalelsene fra lagkameraten med en klype salt.

– Jeg regner med at han snakker seg litt ned. Vi er alle like spente på å se hvor han står nå, og jeg håper selvfølgelig at han får det til, og er med å kjemper helt oppe i toppen denne sesongen, sier bronsevinneren fra sprinten i Lahti-VM for to år siden.

Nåløyet for VM-sprinten i Seefeld er i tillegg ekstra lite nettopp på grunn av det. Ettersom Klæbo ikke vant sprinten i Lahti, ble det ikke noen norsk friplass i Seefeld.

– Da er det jo bare tre plasser å kjempe om. Det tre mann som får gå, og det er min sjanse, sier Northug.

IKKE SJANS: Northug sier han ikke har hatt sjans mot Johannes Høsflot Klæbo på trening. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Turbulent fjorårssesong

Fjorårssesongen ble en turbulent ferd for Petter Northug Jr. Det startet med sykdom, noe som gjorde at han misset sesongåpningen på Beitostølen. Det førte til at landslaget vraket mosvikingen til verdenscupåpningen i Ruka, og Northug måtte legge om hele planen for sesongen.

BIRKEN: Da verdenscupplanen gikk i vasken ble det blant annet Birken for Petter Northug i fjor. Der kom han på 97. plass. Noen dager senere vant han Flyktningerennet i Sverige. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lang historie kort: Det ble aldri noen OL-billett på 32-åringen, og hele 2017/18-sesongen ble en fiasko.

Også i år har Northug slitt med sykdom før sesongstarten – men i motsetning til i fjor går han på Beitostølen denne helga. Han tror derimot ikke det blir noen suksess.

– Det har vært en berg-og-dal-bane den siste tiden, men jeg gleder meg til å gå skirenn da. Jeg vet det kommer til å bli nitrist, men konkurranser gjør hvert fall at man kommer i bedre form, sier han.