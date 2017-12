Saken oppdateres

– Dessverre for han som sitter hjemme, så er alle guttene friske og raske. Det blir dessverre ikke noen tour på Petter, sier Hetland til NRK etter at de åtte norske herrene testet seg i sprintløypa i Lenzerheide fredag formiddag.

– Har du vært i kontakt med ham de siste dagene selv?

– Ikke de siste dagen, men vi har meldt litt med Stig Rune Kveen, og jeg vet at Petter er klar for skirenn etter hvert. Han må gå seg litt i form, og så er jeg veldig spent på hvordan han går på nyåret, sier Hetland.

Northug har bare gått ett verdenscuprenn denne vinteren, da han ble nummer 32 i sprinten på Lillehammer. Etterpå har han ikke greit å gå seg inn på det norske verdenscuplaget.

INGEN TOUR: Petter Northug må finne seg andre skirenn enn Tour de Ski. Foto: Martin Thorland Jutkvam / NRK

Northugs vei til OL

Nå haster det, hvis Northug vil kvalifisere seg for OL i Pyeongchang, som er sesongens store mål.

– Hva er nå Northugs vei videre om han skal til OL?

– Det er uttaksløp til sprint i Piteå (skandinavisk cup), der er det klassisk sprint. Så er det NM, som har fullt OL-program, og så er det verdenscup både i Dresden og Planica før troppen til OL blir tatt ut. Og det som er så fint med Petter, er at hvis han går fort i sprint, så vet vi også at han går fort i distanselangrenn, påpeker Hetland.

– Dresden er samme helg som NM, ønsker du helst at Northug kvalifiserer seg for verdenscup i Dresden eller vil du at han går distanser i NM?

– Vi må se på hva som passer best for Petter. Går han bra i NM, vet vi det er bra nivå på distanserennene. I Dresden er det bare sprint skøyting og lagsprint, men begge de løpene passer også Petter veldig godt, sier landslagstreneren.

– Vil du at han skal gå i Piteå?

– Det er ikke noe «must», men det er bra om Petter kommer i gang med å gå skirenn og vise seg fram.

ALLE GUTTA KLARE: Denne gjengen går Tour de Ski for Norge. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Bare én planlegger å bryte

Ifølge Hetland har sju av de åtte herrene som starter Tour de Ski planer om å fullføre hele touren.

Det eneste unntaket er Sindre Bjørnestad Skar, som uansett har en friplass han skaffet seg via skandinavisk cup.

– Jeg regner med seks-sju løpere fullfører. Sindre har signalisert at han går fire-fem løp, men hvis han er med helt i toppen, så kommer nok han også til å fullføre, sier Hetland.