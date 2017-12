Northug nekter å gi opp Tour de Ski: – Han er klar

– Det er en dag til, så vi kan høres i morgen.

Slik svarer Petter Northug-trener Stig Rune Kveen på sms når NRK spør om hva som nå er den videre planen mot OL ettersom Tour de Ski ryker.

Northug forbereder seg nemlig fortsatt som om han skal gå Tour de Ski, selv om det mindre enn to døgn før starten på etappeløpet ikke er noen av de uttatte norske herrene som har meldt forfall.

Northug har status som førstereserve.

– Han er fortsatt klar, skriver Kveen, og føyer til et fly som symboliserer at Northug hiver seg på flyet om telefonen skulle komme fra landslagsledelsen.

Sundby var usikker

Martin Johnsrud Sundby er den som har vært mest usikker. Men Tour de Ski-spesialisten bestemte seg onsdag for å delta, og torsdag morgen møtte han NRK på Gardermoen.

– Ting har vært stabilt de siste 7–8 dagene. Det er det som er trøbbelet med helsesituasjonen, den har jeg sjelden kontroll på. Jeg har alltid litt trøbbel med det, men jeg håper at det skal være mer stabilt nå enn før jul, sa Sundby før avreise.

Da landslagssjef Vidar Løfshus presenterte uttaket torsdag for en uke siden, anbefalte han Northug å droppe Tour de Ski selv om det skulle åpne seg en plass.

– Det handler om hva han har prestert i høst. Vår vurdering er at han bør fullføre treningsperioden, også bør han gå skirenn i januar, sa Løfshus.

Hovedpersonen er altså av en annen oppfatning. Han vil til Tour de Ski både for å gå seg i form og for å kvalifisere seg for OL i Pyeongchang.

Skal han dit, må han ha én topp seks- eller to topp 12-plasseringer i verdenscupen.

Begrensede muligheter

Mulighetene mellom Tour de Ski og OL-uttaket er begrenset.

Kanskje må Northug reise til skandinavisk cup i Piteå i januar for å kvalifisere seg for laget til verdenscupen i Dresden.

Skal han gå i Dresden, kan han maksimalt gå én distanse i NM, sprinten.

Det kan med andre ord se ut til at det først og fremst er i sprint OL-håpet lever for Petter Northug, dersom det ikke åpner seg en plass i Tour de Ski i løpet av det neste døgnet.

Først når Tour de Ski-spørsmålet er endelig avklart, får vi vite hva Northug gjør de siste tre ukene fram mot OL-uttaket.