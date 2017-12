Internasjonal bekymring: – Tyske barn vil se Northug

– Det er bekymringsfullt. Jeg ville hatt med Petter Northug i toppdivisjonen i langrenn, for han er en av de viktigste personene i sporten, sier Schlickenrieder til NRK.

Mannen som tok OL-sølv i sprint i 2002 beklager at mannen som slo ham den gangen, Tor-Arne Hetland, ikke fant plass for Northug i Norges Tour de Ski-tropp.

– Det er ikke bare i Norge barna ser opp til ham. Også tyske barn vil se Northug her og i OL. Det er dumt at han ikke er her, sier Schlickenrieder.

Langrennseksperten i tyske ARD er heller ikke fornøyd med at Johannes Høsflot Klæbo står over Tour de Ski.

– Det er kjedelig for sporten. Jeg vil se den gamle stjernen mot den nye. Det ville vært det interessante, å se dem mot hverandre, fastslår han.

SAVNER NORTHUG: Peter Schlickenrieder mener Petter Northug burde vært tatt ut til Tour de Ski, for langrennssportens skyld. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

FIS-sjef ville hatt med Northug

Også renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, savner Northug.

– Det er et internt problem for det norske laget, men personlig skulle jeg selvsagt ha ønsket å se Northug her. Men jeg forstår hvorfor trenerne gjorde et annet valg, sier Mignerey til NRK.

Renndirektøren understreker at han mener Tour de Ski er et så sterkt produkt at det ikke avhenger av enkeltindivider.

SAVNER NORTHUG: Pierre Mignerey skulle gjerne hatt den største stjernen med i Tour de France. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Likevel skulle han gjerne hatt Northug til start.

– Norge har så mange gode løpere at det er veldig vanskelig å reservere en plass selv for den største stjernen i langrenn, konstaterer Mignerey.

– Burde vært uttatt

Fredag formiddag ble det altså endelig klart at Northug ikke blir å se i årets tour. Han var førstereserve for Norge, men samtlige åtte uttatte er klare til start lørdag.

Dermed henger også OL-deltakelsen i en tynn tråd.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er skeptisk til hele prosessen.

– Petter Northug burde vært uttatt til Tour de Ski for lenge siden. Han skulle vært i høyden og forberedt seg, og gått seg i form gjennom Tour de Ski for å være i toppform i OL, sier Aukland.

OL-formen i fare

Han frykter nå at Northug ikke blir å se i OL i Pyeongchang.

– Jeg tror Northug får problemer med å komme til OL, og jeg tror ikke dette er måten Petter Northug komme i form på. Jeg tror ikke Petter kommer til å være i det slaget han kunne vært dersom han hadde gått verdenscuprenn og vært i høyden, sier Aukland.

Hva Northug gjør videre, har han og trener Stig Rune Kveen foreløpig ikke sagt noe om.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus bør Northug nå vise seg fram i skandinavisk cup i Piteå og NM på Gålå.