– Jeg skjønner at det blir spekulasjoner og reaksjoner, sier Marit Bjørgen til NRK.

Hun har nettopp fått med seg at det i snart tre år har vært ulovlig å teste ungdom mellom 15 og 18 år uten foresattes samtykke, noe som kan føre til både alvorlige konsekvenser og omdømmetap.

– Vi har utøvere som kanskje er 18 år som går VM og OL som kan komme fra Norge, og som kanskje ikke har blitt testet, og da skjønner jeg at det blir reaksjoner på det, fortsetter hun.

Nyheten har nemlig fått massiv oppmerksomhet utenfor Norges grenser, og både i russisk og finsk media blir norske utøvere direkte eller indirekte mistenkeliggjort.

– Norges antidopingarbeid er en gåte. I dette tilfellet ser det ikke ut til å være noen tvil – ungdommer fra 15 til 18 år blir ikke testet – det er loven de har, uttalte Svetlana Zjurova, tidligere OL-mester på skøyter, ifølge VG.

– Hmm, og hvem av oss er det nå som ikke får være med i OL i 2026?, spurte langrennsyndlingen Veronika Stepanova på sosiale medier, og la ut et bilde av Helene Marie Fossesholm.

Også skiskytterkommentatoren Dmitrij Gubernijev har engasjert seg:

– Slik blir friske olympiske mestere utviklet fra unge astmatikere som har vært alvorlig syke siden barndommen, skrev han etter NRKs avsløring, etterfulgt av et fjes som ler så det gråter.

Den norske antidopingkrisen Ekspandér faktaboks I mars 2018 vurderte et advokatfirma på oppfordring fra Antidoping Norge hvorvidt det var lov å teste mindreårige uten foreldres samtykke. Konklusjonen var nei.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund kontaktet norske myndigheter for å få deres vurdering av den aktuelle paragrafen.

I oktober 2019 kom Kulturdepartementet med sin uttalelse. De var enig med advokatfirmaet om at det ikke finnes rettslig grunnlag i norsk lov til å dopingteste umyndige uten samtykke.

Konklusjonen har ført til at ingen umyndige utøvere har blitt testet på flere år.

Anders Solheim, leder i Antidoping Norge, mener situasjonen er uholdbar: – Vi ønsker ikke en idrett hvor du kan dope deg frem til du er 18 år – uten å avlegge prøve. Det gir en mulighet til å jukse og få en urettmessig fordel, sier han.

Antidoping Norge og Norges idrettsforbund ønsker en forskrift eller en lovendring som gjør at ungdom mellom 15 og 18 år selv kan gi samtykke til testing.

NRK skrev først om problematikken i april 2021, men problemet ble fortsatt ikke løst.

I august 2022 avslørte NRK at testmangelen er et brudd på WADAs regler, og at det kan få store konsekvenser for norsk idrett om relativt kort tid.

Myndighetene har sagt at de mener samtykkebasert testing holder, ettersom WADA aksepterer løsninger der nasjonene innhenter langtidssamtykke fra foresatte. Dette er en løsning Antidoping Norge og NIF kjemper imot: – Hvis det er frivillig med samtykke, kan du dope deg så mye du vil. Er det tvunget samtykke, der du må ha foresattes samtykke for å delta, vil du risikere at du ikke får det samtykket. Du risikerer også at de som trenger å være i idretten ikke får dette samtykket, forklarer Solheim.

I mellomtiden står Norge uten mulighet til å teste mindreårige på tredje året, noe som gjør at talenter kan entre toppidretten uten å ha vært testet på lenge.

– Slik kan vi ikke ha det

Vidar Løfshus, tidligere landslagssjef, forstår mistenkeliggjøringen godt, og han mener at norsk idrett ikke tåler at det skal være en mulighet for umyndige utøvere til å drive med juks.

– Vi har hatt noen uheldige episoder i langrenn, og da er det lett for andre nasjoner å henge seg på når de ser at det er sånne hull i norsk antidopinglovgivning, sier han, med henvisning til dommene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Løfshus synes situasjonen er lei, både for enkeltutøvere og for hele den norske idretten.

– Det er synd for dem, og det er synd for omdømmet til hele norsk idrett. Man skjønner at man lett blir mistenkeliggjort i andre land, for vi er en nasjon som selv ofte mistenkeliggjør andre, når vi ser at andre har eventuelle smutthull.

– Dette ser ikke bra ut utad?

– Nei, det gjør ikke det. Det sier seg selv. Slik kan vi ikke ha det. Da må vi endre på lovverket, konkluderer den tidligere

– Mildt sagt en liten katastrofe

Helene Marie Fossesholm er én av utøverne som er trukket frem i utenlandske medier. Hun presiserer at hun ikke ble rammet av den nye lovtolkningen, ettersom hun fylte 18 år før den ble lagt til grunn i 2019.

Langrennsesset synes likevel at det hele er kinkig.

MISTENKELIGGJØRES: Helene Marie Fossesholm. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er en situasjon vi skulle vært foruten. Det er synd at det har oppstått. Vi har ikke vært klar over det, og det burde vært kommunisert tidligere. Nå har vi havnet i denne situasjonen her, så da håper jeg vi finner en løsning.

– Hvordan føles det å bli hengt ut på grunn av et smutthull i norsk lov?

– For å være helt ærlig. Hvis jeg skulle gått og tenkt på det, så hadde det vært mye energilekkasjer, svarer Fossesholm, og legger til at hun håper på en snarlig løsning.

– Vi som utøvere får gjort veldig lite, men så er det vi som blir tatt med skjegget i postkassa, avslutter hun.