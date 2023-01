Bare siden sesongavslutningen i november har flere av spillerne på SK Brann kvinner signert kontrakter med klubber i utlandet:

Tidligere Brann-kaptein Tuva Hansen har signert med den tyske fotballstormakten Bayern München.

Guro Bergsvatn spiller nå for Brighton & Hove Albion FC.

Therese Åsland for Madrid CFF.

Svava Bergmundardottir står uten kontrakt.

Under sesongens første trening ble det klart at også Ingrid Naalsund er på vei ut etter interesse fra Manchester United.

– Jeg hadde aldri tenkt at jeg noen gang i karrieren skulle få et tilbud fra en så stor og god klubb, så det er jo kjempekjekt, sier hun om tilbudet.

Brann kvinner har de siste årene vært det beste laget i Norge. I høst vant de Toppserien for andre år på rad.

– Når man har gjort det så bra over så mange år, så er det litt naturlig at spillere forsvinner. Jeg tenker ikke på det. Jeg tror at de kommer til å klare seg med dem de har og dem som kommer inn.

Manchester United har fått øynene opp for Lisa Naalsund. Nå forhandler de to klubbene kontrakt. Hun spiller også på landsslaget. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Ikke noe krise

At spillerne har forsvunnet til engelsk, tysk og spansk fotball er forventet, mener klubben selv.

– Det er ikke noen krise. Vi har et godt lag, og er to-tre spillere unna fra å løfte laget til der vi må være, sier trener Olli Harder.

Trass spillerflukten, så nekter klubben å nedjustere målet om Mesterligaen de bare nesten nådde i fjor.

– Laget vil utvikle seg. Det blir noen nye fjes, selvfølgelig. Men de fjesene vil hjelpe oss til å nå det steget, sier Harder.

Forsvarsspiller Cecilie Redisch Kvamme viser til at klubben allerede har kommet i gang med å hente inn erstattere til dem som har forsvunnet ut.

– Vi skal fortsette å jobbe på og bygge videre på det vi har oppnådd de siste årene. Jeg er ikke bekymret for ambisjonene, sier hun.

Trener Olli Harder skrur ikke ned ambisjonene for laget, tross spillerflukten til utlandet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Eventyret lå i kortene

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp sier at det er helt naturlig at noen av spillerne forsvinner. De har alderen og er der i karrieren.

– Det lå i kortene at noen av dem skulle få seg et eventyr, sier han.

Han tror at kvaliteten i spillerstallen kan bli veldig bra, tross frafallet. Utfordringen blir at samspillet og relasjonene må bygges opp på nytt.

Tidligere var vanlig med ettårskontrakter i kvinnefotballen. Det gjorde at norske klubber ble sårbare for å miste spillere. Og det ble stor utskiftning mellom klubber.

– De siste årene har det skjedd en profesjonalisering med lenger kontrakter. Flere av spillerne har jo blitt solgt, de forsvinner ikke fordi kontrakten har gått ut.

Kvinnefotballen nærmer seg måten klubbene jobber på herresiden.

– Det blir bedre økonomi, det tilbys lenger kontrakter og mer penger. Det er mer makt i klubbene når spillere blir solgt, det er veldig viktig at spillerne har all regi, sier Torp.