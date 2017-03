Norge tar med egen ventilasjon til OL

SMØRESJEF: Knut Nystad inne i den norske smøretraileren. Siden det vil ta over 60 dager å frakte traileren med båt til Sør-Korea, blir den hjemme. Her viser Nystad frem et av de ventilerte smørejernene Norge tar med for å sikre forsvarlig ventilasjon i Pyeongchang-OL i 2018.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix