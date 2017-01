Slik skal Norge unngå ny smørebom

Om forholdene i Sotsji var ille er Pyeongchang et mareritt. Skiløypene er lagt på en golfbane og er omgitt av forskjellige grustak. Området preges av mye vind, og sanden blåser inn på skistadion, noe som skaper hodebry for det norske smøreteamet.

På toppen av det hele: Sandbunkerne på golfbanen er ikke dekket til, slik at sand blåser inn i løypa.

SMØRESJEF: Knut Nystad. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det er et annerledes vær og utfordringer med vind, sideveis snø og flyvende sand. Det er et nytt element for oss, men med disse forberedelsene er det størst mulig sjanse for å lykkes, sier smøresjef Knut Nystad til NRK.

Jeg kan ikke garantere at vi ikke går på en ny smørebom, det er alltid nye muligheter til å drite seg ut Knut Nystad

Forbedre gliden en halv prosent

– Det er langt unna europeiske smøreforhold. Vi må få så god kontroll som mulig på alle detaljer, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Løfshus og Nystad var blant den norske delegasjonen som tirsdag satte seg på flyet til Sør-Korea. Han har med seg et smøreteam som skal undersøke snøen.

– Vi må teste alt mulig: løperski, strukturer, manuelle strukturer, smøring, metodikk og alt annet. Vi må gjennom alt for å vite hvilke spørsmål vi skal stille i OL neste år, sier smøresjef Nystad.

«DR. GLID»: Felix Breitschädel har doktorgrad i tekniske aspekter som fremmer prestasjon. Foto: NRK

Hjernen bak er østerrikeren Felix Breitschädel, som har doktorgrad om tekniske aspekter som fremmer prestasjon.

– Det gjelder å være best mulig forberedt, og se hvilke faktorer som er viktig. Klarer vi å forbedre gliden med en halv prosent, har vi gjort en bra jobb, sier Breitschädel.

Garanterer ikke OL uten «is i rubben»

Breitschädel har bakgrunn fra orientering, men nå er det ski, ski og atter ski. Dagene i den lille byen Pyeongchang blir hektiske.

– Løperne skal gå renn på kvelden, og vi skal se hvordan det slår ut. Vi undersøker hvordan de prepper løypa, hvordan det svinger og hvordan det taktiske er. Det er første verdenscuprenn her, så det blir interessant, sier han entusiastisk.

Norge gjorde et meget godt OL i Sotsji, men det som huskes best er den fatale smørebommen. Under flere konkurranser slet Norge med svært dårlige ski.

– Jeg kan ikke garantere at vi ikke går på en ny smørebom, det er alltid nye muligheter til å drite seg ut. Det eneste jeg kan garantere er at det kommer smørebommer, men vi får håper det ikke skjer under et mesterskap, sier Nystad.