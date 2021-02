– Jeg synes ikke at det var bra nok i det hele tatt. Det var ingen fulle hus, det var ikke noe bra levering. Jeg følte ikke at jeg bidro med en dritt. Det var den dagen, sier en skuffet Johannes Thingnes Bø etter at Tiril Eckhoff måtte gi tapt for den sterke spurten til franske Julia Simon.

Nå mener NRKs ekspert Ola Lunde at Johannes Thingnes Bø må ta grep på standplass, men aller kritisk er hovedpersonen selv. Han takker lagvenninnen for å ha reddet medalje.

– Helt horribelt

Det har nemlig ikke fungert like bra for Thingnes Bø så langt i dette mesterskapet. Problemene på startplass fortsetter.

Torsdag ble det totalt sju bom på stryningen.

– Hvordan smaker sølvet?

– Det smaker bra, for jeg syns jo at jeg la opp til at vi ikke skulle få noe medalje. Jeg føler ikke at jeg bidrar nok til det sølvet. Tiril presterte til over gull og jeg til utenfor pallen, konkluderer Johannes Thingnes Bø.

SØLV: Johannes Thingnes Bø gratulerer Julia Simon etter målgang. Foto: Primoz Lovric / NTB

Han mener selv at på papiret, er han den personen som er best rusta til å prestere på denne distansen, men etter det han leverte i dag, så lurer han på om det hadde vært bedre om Holm Lægreid gikk istedenfor ham.

– Sturla hadde sikkert skutt feilfritt i dag og sikkert gjort en bedre forestilling enn meg. Det var helt horribelt av meg selv på standplass, fortsetter han.

Likevel er Thingnes Bø ekstremt fornøyd over makkeren sin. Han mener Eckhoff har all æren av sølvet Norge tok til slutt.

– Jeg føler jeg ikke bidrar nok til det sølvet. Tiril presterte til over gull og jeg til utenfor pallen. Og så håper jeg at jeg hever meg mange hakk til helgen, sier Thingnes Bø.

Han mener Eckhoff gjorde alt hun kunne.

– Det var helt rått å se på Tiril i dag. Det var selvfølgelig en spennende stafett, jeg skulle veldig ønske at jeg kunne hevet meg et par hakk, personlig, det kjenner jeg veldig på. Så leverer Tiril tidenes singel-mixed, selv om det endte med tap for Simon, sier Thingnes Bø.

NRKs ekspert Ola Lunde mener Johannes Thingnes Bø har en jobb å gjøre.

– Det er Tiril som bringer Norge tilbake i medaljekampen. Johannes gjorde en dårlig prestasjon her. Det var en skikkelig dårlig serie, han er ikke i balanse skytemessig. Der har han en jobb å gjøre, sier Lunde.

SMILER: Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Innrømmer taktisk bom

For det så lenge lyst ut for Norge og Tiril Eckhoff etter den siste skytinga hun leverte, og tok fatt på oppløpet inn på stadion. Derfor var det ganske overraskende at Julia Simon klarte å komme seg forbi Eckhoff i det som ble en ren spurtduell.

– Det er litt overraskende må jeg si, jeg hadde troen på Eckhoff i den situasjonen der, sier NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen i VM-studio.

Liv Grete Skjelbreid tror taktikken til den franske kvinnen overrasket Norges kvinne.

– Jeg tror Tiril ble litt tatt på senga, at Simon rykket litt tidligere enn det Eckhoff hadde tenkt å gjøre selv. Og derfor fikk hun en liten luke, sier NRKs ekspert.

DUO: Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff etter veksling. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Og eksperten hadde rett. Eckhoff forteller at hun rett og slett ble tatt på senga av den franske kvinnen.

– Vi la en taktikk i går på at jeg skulle rykke der, så tok hun meg litt på senga og rykket akkurat samtidig som jeg hadde tenkte å rykke. Dessverre når du kommer først over den kneika der så er det dømt, da er det gjort, sier Eckhoff og fortsetter:

– Jeg var ikke god nok, eller jeg var stiv. Jeg hadde gått inn en del, men jeg var nummer to i dag.

– Hva sier du om rosen fra Bø?

– Det er veldig hyggelig. Jeg syns vi vinner som et lag. Sist var det jeg som sliter på parstafetten, og i dag er det Johannes som sliter, avslutter Eckhoff.