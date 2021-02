Thingnes Bø turte knapt å fortelle treneren om VM-grepet - har endret hele våpenet

– Det er som om en Formel 1-fører skulle byttet ut hele cockpiten sin eller en skihopper byttet ut ski og hoppsko. Så det er en kjempestor endring og veldig tøft å gjøre rett før VM, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Lunde ble svært overrasket da han fikk høre at verdenscupleder Johannes Thingnes Bø har valgt å skifte ut en av de viktigste delene på våpenet sitt uka før VM, nemlig geværskjeftet, også kalt «stokken».

Stokken er treverket skiskytteren holder i når han skal skyte, og den er spesialtilpasset hver enkelt utøver.

Bø fikk ny stokk før årets sesong, men har trøblet med skytestillingen i vinter. Han tok derfor et svært uvanlig valg etter forrige verdenscuprenn.

– Det er drastisk. Jeg har ikke hørt om noen andre som har gjort noe lignende, sier Bø.

UROLIG: Bø har dårligere treffprosent denne vinteren sammenlignet med i fjor. Det håper han å endre på i VM. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

Var redd for skytetrenerens reaksjon

Verdenscuplederen forteller at han tok det uvanlige valget etter en lengre periode hvor han ikke har fått det til å stemme på skytebanen.

– Jeg har prøvd og feilet og skrudd på kryss og tvers på våpenet. Og sånn har jeg drevet på nå i hele desember og i starten av januar, og jeg skjønte at dette her er det ingen andre som driver med. Så da tenkte jeg at «OK, nok er nok».

Dermed tok han mot til seg og fortalte skytetrener Siegfried Mazet om planen sin etter det siste verdenscuprennet i Anterselva.

DISKUTERTE: Etter litt frem og tilbake bestemte Bø seg for å gjør en stor endring på børsa – og fikk støtte fra skytetrener Siegfried Mazet (t.h.). Foto: Lise Åserud / NTB

– I starten turte han ikke fortelle meg at han ville skifte den ut. Han var litt redd for reaksjonen min. Men jeg sa: «Hvis du ønsker å bytte, Johannes, så skal ikke jeg si nei. Du må følge instinktet ditt», forteller Mazet.

Skjelbreid er skeptisk

Bø kommer dermed til VM i Pokljuka med en helt ny stokk som han ikke har testet ut i konkurranse, og det er ikke uten risiko.

– Det gjenstår å se om det er en suksessoppskrift eller ikke, men jeg tror uansett ikke jeg kommer til å prestere dårligere med den nye stokken, sier han.

RISIKO: Liv Grete Skjelbreid mener Bø gambler ved å gjøre en så stor våpenendring rett før VM. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Tidligere VM-dronning og NRKs ekspert, Liv Grete Skjelbreid, mener Bø driver med gambling. Hun er overrasket over at han ikke tok avgjørelsen om å skifte ut stokken tidligere.

– Hvis han kommer i en konkurransesituasjon og ikke føler seg komfortabel med den nye stokken, så kan det få store konsekvenser. Men det kan gå bra, og hvis det er én person som kan klare det, så er det nok Johannes Thingnes Bø, sier Skjelbreid.

– Ingenting hadde vært bedre enn hvis det viste seg å være en genistrek. Da hadde jeg sett smart ut. Selv om jeg vet at skulle det gå dårlig, så er jeg kanskje tidenes dummeste skiskytter, sier Bø.