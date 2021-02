Vanvittig skytestatistikk: Lægreid sikret VM-gull

Avrevet korsbånd for Kvandal

Eirin Kvandal, som har slått gjennom skihopper for alvor denne sesongen, har nå fått svar på MR-undersøkelsen av kneet som ble gjennomført etter fallet i østerrikske Hinzenbach.

Stjerneskuddet skriver i en tekstmelding til NRK at hun har røket korsbåndet og et sidebånd, og at hun har fått en rift i menisken. Hun er nå forberedt på et langt skadeavbrekk.

– Det er verre enn jeg fryktet. Jeg håpet at det kun var en skade på leddbåndet, skriver Kvandal.