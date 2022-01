Norge slo koronasvekket Tyskland – spillerne var isolert før kampen

Oppgjøret ble i perioder overraskende jevnspilt. Etter 20 minutters spill hadde Norge en tomålsledelse, men det norske laget greide aldri å rykke helt fra det tyske laget.

Etter hvert begynte det imidlertid å rakne for et litt reservepreget Tyskland.

Laget sliter med koronasmitte og til sammen tolv spillere har levert positiv test siden første spilledag.

Målvakt Torbjørn Bergerud fikk seg nok en gang en ball i ansiktet, men det gikk heldigvis bra med landslagsspilleren. Foto: Annika Byrde / NTB

Tyskland kom best i gang

Etter at tyskerne kom tilbake etter 23-29-tap for Spania torsdag, måtte den tyske lagledelsen ta grep og innføre portforbud - også inne på hotellet i Bratislava.

Spillere og ledere gikk til hvert sitt enkeltrom og møttes ikke fysisk igjen før avreise til Norge-oppgjøret i kveld. Alle måltider ble levert på døren, og spillerne måtte trene fysisk inne på rommet.

Men til tross for en krisepreget oppladning til kampen for det tyske laget, gikk Norge til pause med kun en knapp ledelse (14-12).

Det var faktisk Tyskland som kom best i gang, men etter hvert tok Norge så over initiativet i kampen.

Det tyske spillet bar etter hvert preg av at laget ikke hadde fått trent ordentlig sammen den siste tiden. De norske scoringene kom etter hvert på rekke og rad mot et svekket lag.

– Ikke Tysklands kveld

Både Erik Thorsteinsen Toft og Sander Andreassen Øverjordet ble sentrale spillere i oppgjøret. Spesielt Toft markerte seg med flere viktige mål.

– Dette er overhodet ikke Tysklands kveld, sa NRKs ekspert Håvard Tvedten etter en tysk straffebom i det 52. minutt.

– Et koronarammet Tyskland er ikke sterkt nok for de norske gutta, påpeker NRKs håndballkommentator Patrick Sten Rowlands.

Norge avslutter imidlertid hovedrunden mot de beste motstanderne. Spania har 18 seirer og én uavgjort på de 19 siste oppgjørene mot Norge siden 1997. Kampen mot spanjolene spilles søndag.

Selv ikke en norsk seier der vil garantere plass i semifinalen. For norsk del avgjøres alt først tirsdag i kampen mot Sverige.

Det tyske laget har slitt med korona, men ga likevel Norge motstand. Foto: Annika Byrde / NTB

– Krisemøter hver dag

Smitten har vært omfattende i EM, men Norges tropp er hittil ikke rammet. Det nærmer seg 100 koronatilfeller til sammen i EM-troppene siden torsdag forrige uke.

– Dette kan raskt bli et mesterskap der de som klarer å holde seg unna smitte vinner, for nå kommer det fra venstre og høyre, ovenfra og nedenfra, så det er litt kaos, uttalte Håvard Tvedten nylig.

– Vi ser an turneringen dag for dag og har krisemøter hver dag, sa EHFs generalsekretær Martin Hausleitner på et digitalt pressemøte fredag.