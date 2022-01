Koronakaos i handball-EM: – Dei som held seg unna smitte vinn

24 nasjonar skal delta i handball EM i Slovakia og Ungarn.

Allereie før meisterskapet byrja hadde 15 av desse fått spelarar smitta av koronaviruset ifølgje nettstaden Handball World, som følgjer situasjonen svært tett.

Blant desse nasjonane finn ein favorittar som Frankrike, Danmark og Sverige, samt EM-verten Slovakia og Litauen som begge spelar i Noregs gruppe.

No fryktar NRKs ekspertkommentator at EM kan bli kraftig prega av koronaviruset.

– Dette kan raskt bli eit meisterskap der dei som klarar å halde seg unna smitte vinn, for no kjem det frå venstre og høgre, ovanfrå og nedanfrå, så det er litt kaos, seier Håvard Tvedten.

Endra reglane

Veka før meisterskapet skulle ta til fekk den svenske handballeiren beskjed frå det Europeiske handballforbundet (EHF) at ein person som testa positivt for viruset måtte vente i 14 dagar før dei kunne spele i meisterskapet.

Potensielt sett kunne det ført til at ein spelar som blei smitta ei veke før meisterskapet ville gå glipp av heile grunnspelet.

Men ei veke før meisterskapet skulle ta til snudde EHF. Då endra dei reglane til at spelarar kan teste seg ut av isolasjonen og tilbake til meisterskapet allereie etter fem dagar, samt to negative PCR testar med 24 timars mellomrom.

– Dersom det ikkje er fare for smitte og spelarane er friske, så skal dei få spele, det er min haldning til det, seier landslagssjef Christian Berge til NRK dagen før opningskampen. Også Kent Robin Tønnesen set pris på regelendringa.

Christian Berge er glad for EHFs regelendring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Då har ein iallfall moglegheit til å kome seg inn igjen dersom ein blir smitta. Hadde ein fått det her i byrjinga så ville ein så å seie vore ute av det, så no blir det spennande å sjå, seier han.

Men trass regelendringa skal det mykje til å vere tilbake i spel allereie etter fem dagar. Det har den danske målvakta Jannick Green fått erfare.

Han testa positivt for viruset for nesten to veker sidan, men reiste nyleg til Ungarn for å slutte seg til den danske EM-troppen etter å ha levert negative testsvar.

Men etter å ha slutta seg til den danske troppen fekk han igjen påvist smitte i forkant av Danmarks andre kamp i EM. Dermed må han vente tolmodig på å få spele kampar i meisterskapen.

Låge forventningar

Noreg er eitt av få landslag som så langt har klart å unngå smitte i oppkøyringa til meisterskapet. Laget går langt for å unngå kontakt med andre personar, går konstant med munnbind og blir testa annankvar dag.

– Vi lev i eit eiga boble. Vi har eit fint fellesrom som vi brukar dagen lang med både bordtennis og PlayStation, så vi har det veldig bra, fortel Sander Sagosen, som håpar Noreg får eit langt opphald i Slovakia og Ungarn.

Munnbindet er på gjennom heile meisterskapet for Sagosen og co. Foto: Annika Byrde / NTB

– Eg er nøgd om vi har spela ein fantastisk turnering. Og spelar vi så godt som vi kan, så er vi her den siste helga i januar, og er med og kjempar om det aller edlaste.

I dei to føregåande meisterskapa, VM i Egypt for eitt år sidan, og OL i Tokyo, har Noreg vore ein av dei store favorittane før meisterskapsstart.

Begge gangane enda det med exit i kvartfinalen. I VM blei Spania for sterke, medan det i OL var Danmark som sende Noreg heim.

Og før europameisterskapen er ikkje NRKs ekspert like optimistisk som tidlegare.

– Eg har lågare forventningar no enn eg har hatt på veldig mange år. Eg synest det har vore ein fallande trend i det norske spelet, og dei andre laga har teke oss igjen, rett og slett, seier Tvedten før han legg til:

– Dersom alle andre lag får COVID, så vinn dei jo lett, då blir det gull. Men realistisk, slik dei har spela no så luktar det ikkje gull herfrå enno.