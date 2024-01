– Det er det villeste jeg har vært med på lang tid, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Lørdag kveld spilte Norge sin andre kamp av årets EM. «Alle» hadde regnet med at Norge skulle ta en solid seier mot den lille øynasjonen Færøyene, men slik ble det ikke.

Det ble en jevnere kamp enn de fleste hadde forutsett, men til slutt endte det uavgjort 26-26.

– Dette kommer Færøyene til å leve lenge på, sier Tvedten.

– De har gjort ære på drakta og ære på landet. Gratulerer med en strålende kamp, sa NRKs kommentator Patrick Sten Rowlands.

– Hva er det du gjør Reinkind?

Veteranene Reinkind og Sander Sagosen scoret viktige mål da Norge tok ledelsen 25-23. Men Norge måtte fullføre kampen med én mann mindre da Petter Øverby fikk det røde kortet da det var igjen drøye fem minutter.

Sander Sagosen (foran) og Magnus Gullerud og resten av Norge var storfavoritter mot Færøyene, men klarte ikke innfri. Foto: NTB

Med like i overkant av 20 sekunder stod det 26-24 til Norge. Likevel klarte de å rote bort seieren.

Det takket være en straffe til Færøyene med kun sekunder igjen da Norge og Harald Reinkind bare skulle kontrollere inn en 26-25 seier, men så mistet Reinkind ballen som siste mann.

– Hva er det du gjør Reinkind, utbrøt Rowlands.

– Det der skal man ikke gjøre, det er fy fy, sa Tvedten.

Ballen ble snappet opp av en Færøyene-spiller, som ble felt av Reinkind og dermed fikk straffe. Straffen ble ekspedert i mål av Elias Ellefsen Skipagøtu og det endte dermed uavgjort i Tyskland.

– Det er ni sekunder igjen. Jeg får ballen, prøver å gå et par skritt til siden, så mister jeg ballen. I det jeg griper ballen opp igjen, så slår han den ut av hendene på meg, sier Reinkind om situasjonen til NRK.

Harald Reinkind var en slagen mann etter lørdagens kamp. Foto: NTB

Han mener Færøyene aldri skulle hatt straffe.

– Jeg mener jeg holder ballen før han slår den ut. Da skal det være frikast. Men det er lite man får gjort med nå, sier Reinkind videre.

Sagosen til NRK: – Visste at det skulle bli tøft

– Vi visste at det skulle bli tøft før kampen. Vi vet at de er et godt håndball lag, sier Sander Sagosen til NRK.

Sagosen leverte kun to mål i kveldens kamp, og bidro ikke i like stor grad som vi har blitt bortskjemt med de siste årene.

– Vi står og fighter og fighter. Så står vi lenge i forsvar, kommer oss opp i angrep og brenner litt sjanser. Vi leder med tre mål når det er to minutter igjen, og da skal vi egentlig vinne, sier Sagosen videre.

– Det skal vel ikke skje?

– Nei, det skal det ikke. Men det er sånn håndball er, sier Sagosen.

Norge har skjebnen i egne hender

– Jeg håper de har nok øl i Berlin, for dette feires som en seier av Færøyenes supportere, sier Tvedten.

Færøyene jublet hemningsløst etter at sluttsignalet gikk i Mercedes-Benz Arena i Berlin i det som er deres første poeng i et EM noensinne.

Før kampen var det mye snakk om 5.000 fans fra Færøyene som har tatt turen til Berlin for å heie på håndballandslaget i sin EM-debut.

Det er cirka 10 prosent av landets befolkning.

Færøyene-spiller Óli Mittún skulle ønske han kunne bli med fansen og ta en øl eller to, men med ny kamp mandag blir det vanskelig for de færøyske spillerne.

Mittún mener det ikke kan bli så mye bedre enn lørdagens kamp.

– Vi spiller en veldig god kamp. At vi slipper kun 26 mål inn mot et sånn lag er kjempestort. Man spiller mot spillere man har sett opp til når man var mindre.

De kan nå gå videre fra gruppespillet, mens for Norge blir det en gruppefinale mot Slovenia mandag.

– Det er en stor sjanse for at dette poengtapet ender opp med å bety lite for Norge, sier Rowlands.

Poengene fra kampen mot Slovenia blir med videre til hovedrunden. For å sikre semifinaleplass, er det trolig avgjørende at Norge slår slovenerne.

Norske motstandere i neste EM-fase ble også spikret: Danmark, Sverige, Nederland og Portugal. Kampdatoer vil ikke foreligge før tidligst ved midnattstider mandag.