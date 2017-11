Norge rotet bort seier med megatabber

Det norske laget imponerte periodevis i første omgang, og Ina Gausdal fikk en drømmestart på debuten da hun headet Norge i ledelsen etter 18 minutter.

Så utnyttet Caroline Graham Hansen en stygg feilpasning og avanserte mot 16-meteren før hun limte ballen i motsatt hjørne.

SCORET: Caroline Graham Hansen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Dermed gikk Norge til pause med en 2-0-ledelse, men vi hadde altså ikke sett den siste tabben i kampen:

Raknet

Gausdal slo først et vanskelig tilbakespill til Cecilie Fiskerstrand, som ikke klarte å få kontroll på ballen. Klareringen gikk rett i beina til storscorer Christine Sinclair, som enkelt satte inn reduseringen.

Ti minutter senere slo en upresset Maria Thorirsdottir en svak tversoverpasning i beina til Janine Beckie, som dermed kunne score alene mot Fiskerstrand.

Da Maegan Kelly fosset frem på høyresiden og fant Adriana Leon i boksen, hadde Canada snudd kampen i løpet av 20 minutter.

Dermed måtte Norge tåle sitt aller første tap for Canada etter åtte seirer og tre uavgjorte på 11 tidligere møter.

Flere smeller

Norge reiste seg etter et beksvart kvarter, men greide ikke å skape store sjanser til å berge et resultat.

Nederlaget gjør at Sjögren avslutter året med seks seire, to uavgjorte og åtte tap. EM-sluttspillet ble en fiasko med tre strake tap og null norske mål.

Norge er også på etterskudd i VM-kvalifiseringen etter det bitre overtidstapet i Nederland i oktober.

Utfordringene står dermed i kø for Sjögren ved inngangen til et år som kan føre til at Norge for aller første gang må bli hjemme fra et VM-sluttspill for kvinner.