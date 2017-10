Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Idrett kan være grusomt. Vi hadde kjempet heroisk hele kampen, og vi hadde fortjent å få med oss ett poeng.

Slik oppsummerer landslagssjef Martin Sjögren VM-kvalifiseringskampen mot Nederland.

Sommerens EM ble et mareritt for de norske damene, da de røk ut etter gruppespillet uten å ha scoret et eneste mål. I kveld var de tilbake i Nederland for å møte den regjerende europamesteren.

Der fortsatte scoringsmarerittet.

Maren Mjelde bommet på straffe, og på overtid scoret Vivianne Miedema for Nederland foran 22.000 tilskuere. Dermed gikk de norske damene på et meget surt 1–0-tap.

TAP: Tre minutter på overtid scoret europamesterne mot Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er ekstremt surt. Vi jobbet som et lag og gjorde alt som planlagt. At de fikk det målet på overtid oppleves som et slag i ansiktet, sier Maria Thorisdottir til NRK.

– Vi skaper ikke mye, men jeg syns vi gjør en god kamp og jobber bra defensivt. Vi hadde fortjent bedre, sier Isabell Herlovsen, som gjorde comeback for Norge etter en liten landslagspause.

– Det var veldig gøy å være utpå der i dag. Jeg skulle ønske vi fikk et bedre resultat med oss, men vi må bare jobbe hardt videre. Ingenting er avgjort.

Målløs førsteomgang

Norge stod med to seiere i VM-kvalifiseringen før kampen mot den regjerende europamesteren, som ennå ikke hadde spilt en VM-kvalifiseringskamp. Kun gruppevinneren går direkte til VM, mens de fire beste (av syv) gruppetoere spiller playoff.

De norske damene kom gradvis inn i kampen etter et hektisk åpningskvarter, men det var Nederland som hadde ballen det meste av første omgang. Begge lag slet med å skape de store sjansene og til pause stod det 0–0.

Straffebom

Etter pause økte nederlenderne presset på de norske kvinnene, men det ble Norge som fikk den store sjansen da de, 20 minutter inn i andre omgang, ble tildelt straffespark. Shanice van de Sanden skulle klarere, men berørte i stedet ballen med hånden, og dommeren blåste straffe.

Det skulle bli Norges store sjanse i kampen, men Maren Mjeldes skudd ble reddet av Nederlands keeper.

– Det er mildt sagt en veldig dårlig straffe. Det er veldig bittert. Man skuffer hele laget, sa en preget Mjelde etter kampen.

STRAFFEBOM: Maren Mjelde bommet på straffe. Det ble avgjørende. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun gjorde dermed som Caroline Graham Hansen under EM, da hun brant et veldig viktig straffespark mot Danmark, og Norge røk ut av mesterskapet.

Tapte på overtid

Nederland presset på for scoring etter straffen, og på overtid fikk de uttelling. Miedema skjøt fra 30 meter og ballen gikk i mål.

Dermed tapte Norge meget viktige poeng. De står med seks poeng etter tre kamper, mens Nederland har full pott etter sin ene kamp.

– Det er mange kamper igjen. Vi viser at vi kan matche Nederland og det er bare å ønske dem velkommen til Norge neste år, sier Thorisdottir.

– Jeg tror det kommer til å stå mellom oss og Nederland. Nå har de et overtak og vi må vinne kampen på hjemmebane, avslutter Sjögren.