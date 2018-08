Norge kritiske til Tokyo-løypa – Kristoff dropper trolig OL

– Det er skuffende, sier Alexander Kristoff når NRK viser ham løypeprofilen til Tokyo-OL om to år.

Det er nemlig en klatreløype, som går over flere fjell i det kjente Mount Fuji-området utenfor den japanske hovedstaden. Rytterne skal totalt over rundt 5000 høydemeter.

– Det er den tøffeste OL-løypa jeg har sett, mener den norske sykkelsjefen, Hans Falk.

– Det er altfor tøft til å være et OL. Det er for få syklister den løypa passer for. Det blir forutsigbart hvem som kan gjøre opp om det. Jeg tror du kan regne på en hånd hvem som kan vinne, legger han til.

HØYE FJELL: Løypeprofilen til OL i Tokyo viser at rytterne må over nærmere 5000 høydemeter. Høyeste fjell er over 1400 meter o.h. Foto: Skjermdump, UCI

– Ikke noe poeng

Og de norske er ikke blant dem. Derfor ser ikke Kristoff for seg at det blir noen ny OL-deltakelse.

– Hvis vi skal kjøre bakker som er 10 kilometer lange, med 1000 høydemeter, så er det ikke noe poeng for meg. Det blir i tøffeste laget, bekrefter Kristoff, som heller ikke deltar i årets VM fordi det er for kupert.

SISTE OL? Alexander Kristoff tok bronse i London-OL i 2012. Det kan ha vært hans siste OL. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kristoff stilte ikke i den knallharde løypa i OL i Rio for to år siden. For Boasson Hagen, og flere andre ryttere, endte det med dramatikk og fiasko.

Flere mener denne løypa er enda mer utfordrende.

– Det er en superhard løype, og kanskje litt for tøff for meg. Men jeg håper jeg får plass på laget, også får jeg håpe det går som i Rio, sier regjerende olympisk mester, belgiske Greg Van Avermaet, til NRK.

Vil vurdere å «klage»

Løypeprofilene ble sluppet for få dager siden. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) er derimot veldig fornøyd.

– De utfordrende og spektakulære løypene i Tokyo 2020 vil gi de beste syklistene i verden en ekte utfordring. Å se ikoniske turistattraksjoner som Fuji nasjonalpark garanterer et spennende show for fans langs løypa, og TV-seere verden over får se bilder som kan ta pusten fra en, sier UCI-president David Lappartient i pressemeldingen.

Norge utelukker ikke at de likevel vil gjøre et forsøk i å få forandret profilen.

– Vi kan gjøre et forsøk, men jeg har ingen større forhåpninger om at vi kan endre dette. Vi får se hva de andre nasjonene sier, for det er nok ganske mange andre som reagerer negativt, sier Falk.

– Det blir nok vanskelig, men OL er jo bare hvert fjerde år, og nå blir det to klatreløyper på rad. Da er det lenge mellom mulighetene. Vi får vel bare håpe det blir en flat en etter det, ha-ha, sier Kristoff som i 2024 vil være 37 år.