– Han er ingen vanlig toppidrettsutøver. Han hviler aldri og vil alltid gjøre noe. Peter er litt hyperaktiv, sier rådgiver Gabriele Uboldi til NRK.

Men akkurat nå sover Peter Sagan, får NRK beskjed om av Uboldi. Han er Sagans nærmeste støttespiller, og er med overalt hvor sykkelstjernen ferdes. Det er han som har sagt at vi kan få et kort intervju i forbindelse med hans første, og siste treningstur med det slovakiske landslaget før landeveisrittet i Glasgow.

INGEN LUKSUS: Peter Sagan og det slovakiske landslaget bor på et tostjerners hotell utenfor Glasgow under EM. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Sagan og teamet nærmest ham kom til Glasgow i privatfly fra hjembyen Monaco kvelden i forveien. Det ble en lang natt på et noe slitent tostjerners hotell utenfor byen, og sykkelstjernen er forsinket fordi også han tross alt trenger å hvile litt.

– Jeg har aldri opplevd at han kommer senere enn avtalt, forteller den slovakiske journalisten i TV-kanalen RTVS, Samuel Brecka, som følger Sagan hele året.

– Han er den største sportsstjernen i vår historie. Han er spesiell, slår han fast.

– Aldri sint og arrogant

Sagan begynner å bli et kjent navn også for mange nordmenn. Han har herjet på sykkelen siden han kom fra terrengsykling og virkelig slo igjennom i 2010. I år tok han sin sjette poengtrøye i Tour de France, etter tre etappeseire. Han er rett og slett en av de aller, aller sterkeste syklistene i verden. Den som alle frykter i en spurt.

– Den beste nå, og en av de beste rytterne gjennom alle tider, mener Alexander Kristoff.

– Han virker så avslappet til det han driver med, og er aldri stressa. Han kommer seg jo alltid dit han vil uansett hvor han er i feltet egentlig, og det er imponerende å se på, legger nordmannen til.

DEN FEMTE: Peter Sagan spurtslo Alexander Kristoff flere ganger under årets Tour de France – som her på den 13. etappen. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Det er også noe litt mystisk over Sagan. For selv om han virker både høflig, morsom og spontan på sosiale medier og i de få lengre intervjuene han gjør, er det mange av dem som følger ham tettest som mener det er vanskelig å komme innpå ham. At han aldri deler mer enn han må.

– Det er noen ganger veldig vanskelig å være journalist rundt Sagan, men det kommer an på hva slags spørsmål man stiller. Er de dumme går det ikke, og da er svarene korte, men svarene er gode når det er perfekte spørsmål. Jeg er ofte litt nervøs før jeg skal snakke med ham, men han blir aldri sint eller arrogant. Han er veldig profesjonell, forklarer Brecka.

– Han er blitt mer moden. Han er flinkere i intervjuer nå, påpeker Uboldi, som dessuten røper at Sagan faktisk er en veldig god taper.

– I sport, ja, men ikke utenfor. For ham er det utvilsomt verre å tape på Playstation eller noe enn et sykkelløp. Det er i hvert fall veldig sjelden, og jeg må faktisk tenke. Sist gang jeg så ham sint var vel under OL i Rio, da han punkterte to ganger i terrengsykkel og mistet gullet.

STORT TEAM: Peter Sagan reiser ikke alene, og har blant annet med seg rådgiver Gabriele Uboldi (t.h.), en venn og agent Giovanni Lombardi til EM. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Liker ikke trening

Ellers beskriver rådgiveren, ikke overraskende, Sagan som en helt normal mann.

– Jeg kjenner ham veldig godt, og føler han er min beste venn. Han er enkel å forholde seg til og han er blid, og alltid hyggelig. Jeg hører noen ganger folk si at han er rar eller vanskelig, men det stemmer ikke i det hele tatt, sier han.

Bortsett fra når det kommer til hvile da. Og kanskje trening.

– Han liker ikke vanlig trening. Når han føler han er på trening, så funker det ikke for hverken kroppen eller hodet hans. Han må gjøre ting han liker, så vi står på ski, kjører terrengsykkel, eller noe på vannet. Han trener mye, men annerledes enn mange, røper Uboldi.

– Så det er litt vanskelig å være treneren hans?

– Ja, garantert. Men han er best, så det ser ut som det virker.

– Tror du det er nøkkelen for at han er blitt så god?

– Ja. Det tar vekk både presset og stresset før en konkurranse.

Sagan deler ulike sider fra livet sitt på sosiale medier, som denne treningsvideoen:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Har fortsatt vondt

Søndagens landeveisritt er Bora-rytterens første konkurranse siden Tour de France ble avsluttet for to uker siden. Han har tatt det rolig siden, og bokstavelig talt leget sårene. For på den 17. etappen gjorde han noe så uvanlig for Sagans del, som å velte. Han fikk skrapet opp store deler av kroppen, og syklet resten av treukersrittet med store bandasjer.

FIK HJELP: Peter Sagan veltet i årets Tour de France og syklet tre og en halv etappe med smerter. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Han ser litt stiv ut når han kommer gående mot oss nå også. Sykkel-EMs største stjerne smiler og hilser.

– Det går greit. Jeg har slått mange muskler, og det tar lang tid før det er greit å sitte på sykkel i vanlig posisjon, sier han, og drar litt i det rufsete håret. Han ser litt trøtt ut.

TV-kameraene plukket ikke opp velten, men selv husker han det fortsatt smertelig godt.

– Jeg skulle bare fullføre de siste etappene uten risiko. Jeg fikk noen drikkeflasker, og plutselig kom det en skarp sving til høyre. Jeg forsøkte å bremse, men på grunn av grus på veien gikk det ikke. Det eneste som stod i hodet mitt etterpå var at jeg ville fullføre Tour de France, minnes Sagan.

Han klarte det, til tross for at hele kroppen gjorde vondt. Men da Alexander Kristoff vant spurten på Champs-Élysées, var Sagan for en gangs skyld ikke i nærheten.

SYNLIG: Skadene Peter Sagan pådro seg på den 17. etappen av Tour de France er fortsatt synlige. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Jeg ønsket å spurte på siste etappe, men det ble vanskelig. Når man sykler sakte går det helt fint, men i en sånn spurt må man ta det helt ut, og da er det vondt.

Han flirer litt nå. Men skrubbsårene er fortsatt godt synlige. Han deler egentlig ikke så mye nå heller, men svarer grundig på spørsmålene vi rekker før det er tid for en sykkeltur med innlagt kaffepause.

– Ryggen er det verste, forteller han og viser med hendene utenpå verdensmestertrøya.

– Du som så sjelden er involvert i uhell, vil du være mer forsiktig eller redd nå?

– Noen ville kanskje det, men det er jo helt normalt å krasje innimellom. Hvis du ser en motorsyklist, så krasjer de og brekker alt, men de er tilbake og hopper på sykkel et par måneder senere. Ha-ha.

– Lotteri

Derfor jager Sagan også et nytt gull på søndag, selv om smertene fremdeles er der.

– Man vet aldri med Sagan, påpeker regjerende europamester Kristoff, som skal forsøke å forsvare trøya mot flere av verdens beste spurtere på det som ligger an til å bli både våte, kuperte og svingete veier i Glasgow sentrum.

– Løypa passer både meg og Sagan. Han blir nok sterk, tror nordmannen.

– For min del er det lotteri. Jeg skal prøve, så får vi se. Vi hadde bestemt at jeg skulle hit for lenge siden, og det er bedre å konkurrere enn bare å trene hjemme. Været er uansett det samme for alle, sier slovaken.

Teamet som er med ham hevder de tviler på at Sagan er klar for noen spurtduell nå. Det til tross for at han er Peter Sagan. Og Peter Sagan er en vinner.

– Han er Peter Sagan, ja. Men også han er menneskelig. Ikke glem det, sier Uboldi og smiler.

Landeveisrittet i EM ser du på NRK1 fra klokken 11.30 søndag.

TID TIL MØTE: Peter Sagan tok seg tid til et kort møte med NRK og én slovakisk TV-kanal før landeveisrittet i EM. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK