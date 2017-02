Norge-glippen som kostet Birkeland fellesstarten

– Det er selvfølgelig synd for Lars Helge som hadde veldig lyst til å gå fellesstarten. Surt, sier landslagstrener Egil Kristiansen til NRK.

30 utøvere får stille til start på søndagens fellesstart. Seks medaljevinnere, ni utøvere er kvalifisert gjennom gode plasseringer i verdenscupen totalt mens de siste 15 plassene tilfaller skiskytterne som har plukket flest poeng ut fra plasseringene i VM.

Slovenias Klemen Bauer tok den 30. plassen med sine 33 poeng. Lars Helge Birkeland endte på 32 med sin niendeplass torsdag etter å ha blitt slått med 2,4 sekunder av nummer åtte - forhåndskvalifiserte Johannes Thingnes Bø.

2,4 sekunder

Dersom Bø, som ble sekundert mot Birkelands tid på slutten og fikk beskjed at han måtte gi alt for å bli beste nordmann, hadde endt bak lagkompisen, ville Birkeland fått 34 VM-poeng og vært klar for søndagens fellesstart.

Da kunne Norge stilt med fem utøvere, mot normalt fire, får NRK bekreftet av IBU, men hverken Bø eller de norske sekundantene visste hvor nær Birkeland var mot slutten av torsdagens renn.

– Det er veldig dumt og idiotisk av meg å gå på det jeg hadde for å slå Lars Helge. Det var litt synd det der, sier Bø til NRK.

Birkeland fikk ikke plass på det mye omdiskuterte stafettlaget og mister nå også VM-avslutningen. Det betyr at mesterskapet er over for 29-åringen som møtte NRK etter fredagens trening. Da visste han ikke selv hvor nær han faktisk var søndagens fellesstart.

– Ja, det var jo litt typisk da. Litt synd. Kjedelig, sier Birkeland.

– Burde sekundantene hatt oversikt over dette mot slutten?

– Nei, det er vanskelig. Da blir det mye finregning i hektiske minutter, men det er synd det ble stang ut. Det hadde vært stas å gå fellesstarten.

Djupvik: – Fair play

Hvor nær Birkeland faktisk var, oppdaget også den norske lagledelsen da de kikket på den offisielle resultatlisten etter 20-kilometeren.

– Dette var ikke noe tema under løpet. Det er heller ikke riktig å spekulere i det underveis, her må alle gjøre det man kan for å prestere best mulig i et VM. Det handler om fair play, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik til NRK.

Ola Lunde vil ikke kristisere den norske ledelsen, men føler med Lars Helge Birkeland som resten av helgen kan konsentrere seg om å være stafettreserve.

– Det er veldig synd for Lars Helge, men hvis man skal styre utøverne slik, nærmer det seg formel 1 der man gir stallordre. Normalt sett er skiskyttere skapt slik at de gir alt og går det de klarer uansett, sier Lunde.