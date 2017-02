Og det har det nok ikke for dem som fulgte torsdagens 20 kilometer i Hochfilzen, heller. For Bailey hadde aldri tidligere vunnet et internasjonalt skiskytingsrenn siden debuten i 2002.

35-åringens beste prestasjon før VM var en 3. plass i verdenscupen i 2014. Hans beste VM-plassering var en 18. plass på fellesstarten fra 2009.

Historisk gull for USA

Men i Hochfilzen torsdag ettermiddag var han best av alle. Bailey sikret til slutt gullet etter en sekundstrid inn på oppløpet. Til slutt var det kun 3,3 sekunder som skilte ned til sølvvinner Ondrej Moravec. Bronsemedaljør Martin Fourcade var 21,2 sekunder bak.

Da var det kanskje ikke så rart at en tydelig rørt Bailey jublet som besatt etter målgang.

– Det er en drøm. Det har ikke gått opp for meg ennå. Jeg vet bare at jeg gikk det beste skiskytingsløpet i mitt liv. At det tilfeldigvis var i et VM, og at jeg er verdensmester. Jeg har ikke ord, sier Bailey til NRK.

FEIRET MED FAMILIEN: Lowell Bailey fikk gullklemmen av kona og dattera etter målgang. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

VM-gullet er historisk som det første til USA i skiskyting. Kuriøst nok var faktisk skiskyting den eneste vinteridretten hvor USA aldri tidligere hadde vunnet et VM-gull

– Ikke nervøs

Amerikaneren gjennomførte normaldistansen med 20 treff, men sensasjonen var allerede på gang etter den tredje skytingen.

Bailey hadde los på ledende Moravec før den siste skytingen, men måtte fylle blinkene for å ha en medaljesjanse. Da han skulle inn på siste skyting var imidlertid ikke Bailey preget av nerver i det hele tatt.

– Jeg var faktisk ikke nervøs før siste skyting. Det føltes veldig bra. Det har føltes bra hele uka. Men etter siste skyting var det hardt, forteller Bailey.

Og forklarer hvorfor:

– På jaktstarten så rotet jeg vekk medaljen, og jeg var oppgitt over meg selv. Jeg har gått gjennom den siste runden i hodet mitt kanskje tusen ganger de siste tre dagene. Så på den siste runden i dag så sa jeg til meg selv: «Ikke la medaljen glippe! Kjør på så hardt du kan», sier Bailey.

EKTE GLEDE: Lowell Bailey feirer gullet med en i det amerikanske støtteapparatet etter målgang. Foto: Kerstin Joensson / AP

Bjørndalen ble imponert

Den norske superveteranen Ole Einar Bjørndalen tok av seg hatten for amerikanerens prestasjon.

– Han er i veldig god skyteform og gjorde et kjempeløp. Det er moro at han vant, sier Bjørndalen med et smil.

Også landslagstrener Egil Kristiansen lot seg imponere over Baileys sjokkgull.

– Det er bare å gratulere USA og Lowell Bailey. Det var et veldig bra løp, sier han.