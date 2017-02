Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var sisteskuddet som gjorde at jeg ikke fikk medalje i dag, sier en litt skuffet Johannes Thingnes Bø.

Det startet så lovende for stryningen på normaldistansen i VM. Med to fulle hus på rappen og raskt tempo i sporet tok Thingnes Bø en klar ledelse etter den andre skytingen.

Det så ut som om 23-åringen, som allerede har to VM-sølv, var i ferd med å levere nok et toppløp, men slik skulle det ikke bli.

Kan ha mistet gullet

På den tredje skytingen var det helt vindstille, men da kom den første bommen. Thingnes Bø kunne fortsatt greie en pallplass og kanskje også gull. Da måtte han gå fort - og i tillegg skyte feilfritt på den fjerde og siste skytingen.

Etter dette begynte han i stedet å tape sekunder mot beste konkurrentene, men fortsatt var det håp.

På den fjerde og siste skytingen plaffet han ned de første blinkene, men på det aller siste skuddet i konkurransen gikk det galt. Thingnes Bø bommet og på et blunk var han helt ute av medaljekampen.

– Kanskje mistet han gullet på det skuddet, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Etterpå var Thingnes Bø irritert på at han ikke løste den siste skytingen bedre.

– Jeg er litt skuffet over at jeg gjør det sånn. Planen var å være offensiv, men det ble litt for mye av det gode. Risikoen var for høy til å skyte fem treff med den farten, og det fikk jeg svi for på den siste skytingen, sier han.

Han gikk til slutt i mål som nummer åtte.

Veteranen fikk endelig gull

35 år gamle Lowell Bailey overrasket med å - endelig - ta et VM-gull. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Veteranen Lowell Bailey fra USA sto for en liten sensasjon da han tok VM-gullet etter en knallsterk avslutning.

Bailey har aldri vunnet noen store renn før og virket lettere sjokkert over å ha gått så bra.

– Dette har vært en stor drøm. Jeg kan ikke tro det ennå. Det er det beste rennet noensinne har gått. Og så kommer det i et VM. Jeg har nesten ikke ord, sier 35 år gamle Bailey til NRK.

Ondrej Moravec fra Tsjekkia tok sølvet foran Martin Fourcade, som tok bronsen.

Lars Helge Birkeland leverte god skyting og kun én bom og ble nest beste nordmann på plassen bak Thingnes Bø. Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen skjøt seg begge bort fra topp-plasseringer.