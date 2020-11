NFF kjemper mot klokken – forsøker å stille nødlandslag

– Vi gjør nå et forsøk på å stille alternativt lag mot Østerrike, men det er mange logistiske og praktiske forhold som må løses på særdeles kort tid for at dette skal bli realitet, opplyser Klaveness til NRK søndag formiddag.

En hektisk lørdag endte med at Norges kamp mot Romania ble avlyst. NFF vurderte lenge å utfordre de norske karantenereglene, men helse- og omsorgsminister Bent Høie satte foten ned.

Samtidig bekreftet NFF at det er aktuelt å stable et såkalt nødlandslag på beina før møtet med Østerrike onsdag. Selv om Norge skulle bli dømt til 3-0-tap for Romania, kan Norge fortsatt vinne nasjonsligagruppen med seier over Østerrike.

Søndag morgen satt NFF-ledelsen i møter for å drøfte hvordan et nødlandslag kan organiseres.

– Endelig beslutning tas etter at nødvendige forundersøkelser og avklaringer fra Uefa er gjort, tidligst i morgen (mandag), opplyser Klaveness etter møtet.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

På spørsmål om hva som er den største utfordringen, svarer elitedirektøren:

– Det er mange utfordringer, blant annet knyttet til å følge opp Uefa-protokollens ulike og strenge krav når tiden er så knapp.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen opplyser at arbeidet med å kontakte spillere er i gang.

– Vi jobber med å finne en løsning, men trenger søndagen, skriver Anderssen i en SMS til NRK.

Disse er aktuelle

Et nødlandslag må altså bestå av spillere som ikke har vært en del av den opprinnelige landslagstroppen med unntak av Per Kristian Bråtveit og Jens Petter Hauge, som har fått påvist korona for mindre enn seks måneder siden.

Det samme har også Martin Ødegaard, ifølge VG, men det er foreløpig usikkert om 21-åringen er aktuell for Østerrike-kampen.

Siden NFF allerede har sendt hjem eliteseriespillerne på grunn av karantenebestemmelsene, vil et nødlandslag trolig bestå av utenlandsproffer i Europa. Av de mest aktuelle navnene finner vi: Tokmac Nguen (Ferencváros), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Adrian Pereira (PAOK), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Fredrik Gulbrandsen (Istanbul Basaksehir), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (Union Berlin), Alexander Søderlund (Häcken) og Genk-duoen Mats Møller Dæhli og Kristian Thorstvedt.)

Får reise hjem

Den opprinnelige landslagstroppen ble satt i karantene etter at visekaptein på laget, Omar Elabdellaoui, testet positivt for koronaviruset fredag.

Der NFF la til grunn at landslagsspillerne kunne reise ut av landet og jobbe med strenge smitteverntiltak, slo regjeringen fast at dette vil være et brudd på den norske forskriften om smittekarantene.

Samtidig får landslagsspillerne lov til å fly utenlands for å komme seg hjem. I den norske covid-19-forskriften står det nemlig at «personer i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlige transport for å komme seg til egnet karantenested».

Det var 19 utenlandsproffer i Lars Lagerbäcks tropp til kampene mot Romania og Østerrike. Disse skal nå hjem til i alt ti ulike land: England, Skottland, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Spania, Italia, Tyrkia og Russland.