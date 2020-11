NFFs bønn til helsedepartementet etter utreisestopp: – Et unødvendig tiltak

Etter sterk kritikk fra helsedirektoratet, bestemte Norges Fotballforbund (NFF) seg for å utsette den planlagte reisen til Romania og Østerrike.

Bakgrunnen er at troppen er satt i karantene etter at visekaptein på laget, Omar Elabdellaoui, testet positivt for koronavirus på fredag.

I et brev til helsedepartementet lørdag, gjør NFF nå et siste forsøk på å få mulighet til å spille de to kommenda nasjonsligakampene .

Har ikke gitt opp

NFF mener forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som denne, og argumenterer med at konsekvensene av å ikke stille til kamp er store for hele norsk fotball.

Helsedirektoratet er imidlertid tydelige på at forskriften gir mulighet for unntak fra smittekarantenen kun i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

NRK vet at NFF søkte kommuneoverlegen i Oslo, Tore W. Steen, fredag om å få lov til å dra til Bucuresti. Legen svarte at forskriften gir samtykke til dette når «personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen».

Han forutsatte videre at «samtlige reiser til oppgitt hjemsted, jfr liste (med spillere og støtteapparat, journ.anm.), og oppholder seg på hjemstedet inntil karantenetiden er utløpt».

Svaret var med andre ord nei, ettersom ingen av landslagsspillerne bor i Romania.

Slik vil de reise

Ifølge assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er det ikke mulig å reise ut av landet og få fritak fra karantenereglene. Det har helsedirektoratet gitt beskjed om til NFF.

– Hvis man er pålagt karantene i Norge, så kan man, hvis kommunelegen godkjenner det, reise til eget bosted for å fortsette karantenen der. Men det må da skje på en trygg måte som er godkjent av legen. Det betyr ikke at man får fritak fra karantene, du må fortsette karantenen der du kommer. Det å få fritak fra karantene er det ikke hjemmel til med mindre liv og helse er truet, sier Nakstad til NRK.

I brevet fra NFF prøver forbundet likevel å finne mulige løsninger. De leser regelverket slik at man kan være i karantene også utenfor hjemme så lenge man holder to meters avstand til andre. De skriver:

«Etter en vurdering av gjeldende regelverk, og også basert på signalene fra Helsedirektoratet, har vi nå justert ytterligere på reiseplanene slik at de, etter vår vurdering, ikke innebærer brudd på regler om smittekarantene.»

De skisserer videre hvordan de skal holde to meters avstand gjennom hele reisen til Romania. Det mener de er godt nok for ikke å bryte karanteneforskriftene.

To meters avstand opprettholdes på vei ut av hotell og inn i buss

To meters avstand opprettholdes ved plassering i buss

To meters avstand opprettholdes på vei ut av buss og inn i chartret fly

To meters avstand opprettholdes ved plassering i chartret fly

Når de så kommer til Romania, skal de forholde seg til lokale regler.

– Et uforholdsmessig tiltak

I brevet fra NFF står det:

«NFF har et brennende og sterkt ønske om å gå foran og bidra i myndighetenes arbeid med å stanse smittespredning i samfunnet. Ingen sportslige eller økonomiske konsekvenser trumfer hensynet til liv og helse. Vi vil derfor innrette utreisen på den måten som er nødvendig for at dette skal skje i henhold til smitteregelverket.»

Samtidig frykter fotballforbundet for konsekvensene av å ikke stille.

«UEFA kan ilegge en straff som på ulike måter vil kunne gå hardt utover både dagens spillere og de neste spillerne som er på vei opp og frem. Å avlyse reisen vil etter vår vurdering være et unødvendig og uforholdsmessig tiltak. Vi bemerker dessuten at dette er spillere som uansett vil kunne reise hjem til de landene de bor i.»

NRK har prøvd å komme i kontakt med helseminister Bent Høie, men har foreløpig ikke lykkes.