Uka så langt har vært av alt annet enn det lystige slaget for Norges fotballforbund, og i dag ble den enda verre.

Onsdag avlyste forbundet privatlandskampen mot Israel, som hadde med seg en koronasyk spiller, bare få timer før kampstart etter en særdeles tydelig oppfordring fra helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fredag ble det kjent at landslagsspiller Omar Elabdellaoui hadde testet positivt for covid-19, noe som i praksis betydde at hele landslagstroppen var i karantene.

På et møte i formiddag varslet Helsedirektoratet at landslaget ville bryte karanteneforskriftene - og dermed norsk lov - dersom troppen satte seg på flyet til Romania for å spille søndagens nasjonsligakamp mot Romania.

I etterkant av møtet bestemte NFF-toppen seg for å utsette avreisen, skriver forbundet i en pressemelding.

– Betydelig risiko

Avdelingsdirektør for miljø og helse i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, skrev etter det NRK får opplyst, følgende i en epost til blant andre generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, fredag ettermiddag:

«Det er en betydelig risiko å transportere det norske herrelandslaget i fotball samlet til Romania for gjennomføring av planlagt landskamp. Hele laget er i karantene etter nærkontakt med medspiller som testet positivt den 12. november 2020.»

«Selv om øvrige spillere tester negativt før planlagt avreise til Romania, er testing her gjennomført kort tid etter eksponering. Det er derfor risiko for at nærkontakter som tester negativt likevel er smittet.»

«Spillerne på laget vil dermed kunne smitteeksponeres ytterligere, og det vil også kunne innebære risiko for smitteeksponering av spillere på det rumenske landslaget.»

– Sanksjoneres av politiet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til NRK rett før NFFs helomvending lørdag formiddag at landslaget ville kunne øke risikoen for smittespredning dersom reisen ble gjennomført.

KLAR TALE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Dersom personer som skulle vært i karantene og som senere viser seg å være smittet har hatt nærkontakt med andre i karanteneperioden, er det en risiko for smittespredning. Det er derfor man er pålagt karantene i ti dager etter siste kontakt med en smitteførende person, sier han.

– Hva har dere kommunisert til NFF?

– Helsedirektoratet har presisert ovenfor NFF at det ikke er i tråd med karanteneinstituttet å ta spillere som er nærkontakter av en smittet person ut av karantene for å spille fotball.

Nakstad var også tydelig på hva man risikerer dersom loven blir brutt:

– Brudd på covid-19-forskriften i Norge kan sanksjoneres av politiet.

– Økonomiske konsekvenser

I en pressemelding lørdag ettermiddag, uttaler fotballpresident Terje Svendsen følgende:

– Når Helsedirektoratet setter foten ned har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde. Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon.

Kapteinsteamet på landslaget har vært tydelige på ønsket om å dra, til tross for at det ville medføre et karantenebrudd.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet.