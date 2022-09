Nordmannen har beskyldt amerikaneren for å jukse ved flere anledninger, og nå skal både verdenseneren og amerikaneren granskes av Fides kommisjon for fair play, melder t-online.

Etter flere uker med turbulens, publiserte Magnus Carlsen et innlegg i sosiale medier mandag denne uka, der han skrev at han trodde Niemann har jukset mer enn han har innrømmet.

– Jeg forstår at mine handlinger har frustrert mange i sjakkmiljøet. Jeg er frustrert. Jeg ønsker å spille sjakk. Jeg ønsker å fortsette å spille sjakk på det høyeste nivå i de beste konkurransene, skriver Carlsen i et innlegg på Twitter.

T-online har snakket med tyske Klaus Deventer i det tyske sjakkforbundet og medlem i Fair Play-kommisjonen. Han sier at Fide vil sjekke om det er nok fakta til å rettferdiggjøre en anklage om juks, og hvis de konkluderer med det, så vil de finne en passelig straff gjennom Fides etiske og disiplinære komité. De ønsker også å undersøke om det har kommet falske anklager.

Det var VG som meldte om saken først.

– En stor trussel

Jøran Aulin-Jansson. visepresident i Fide, hadde ikke hørt om granskningen før han leste om det i VG.

– Jeg har ikke snakket med noen i Fide om dette, men jeg skal sjekke opp dette i morgen, for å få et klart bilde av hva det egentlig det dreier seg om, forteller han til NRK.

SKAL SJEKKE: Visepresident i Fide, Jøran Aulin-Jansson. Foto: Berit Roald / NTB

Den norske Fide-toppen er derimot klar på at saken er blitt diskutert innad i organisasjonen.

– Fide har lagt merke til den voldsomme interessen fra medier over hele verden. De er også klar over at juks på et så høyt nivå vil kunne være en stor trussel mot sporten i seg selv, så det er noe man som organisasjon må ta på den største alvor.

Aulin-Jansson påpeker at dette vil føre til at enten Niemann eller Carlsen blir dømt, og dermed får en straff.

– Hvis de oppfatter at Magnus hevder at han har jukset, men ikke finner beviser, så kan Magnus bli straffet. Om det stemmer, så kan Niemann bli straffet. Jeg har lest at Magnus sier «jeg tror». Jeg kan ikke finjuss, men det virker ikke som en helt bastant påstand. Det er ikke sikkert han har beviset, sier han.

– Hva slags straff er det da snakk om?

– I verste fall kan det være utestengelse fra sporten i en periode.

T-online opplyser at det er 12 mann i kommisjonen og at de skal nedsette et utvalg på én til tre personer til å granske saken.

– Jeg er spent på kompetansen til disse tre menneskene. Jeg vet heller ikke hvem er er. Dette er spennende juridisk farvann. Jeg misunner ikke den komiteen der, fastslår Aulin-Jansson.

Føler uskylden er borte

Selv har han «full tillit» til Magnus Carlsen, men han sier følgende om håndteringen, som blant annet har inneholdt at verdenseneren trakk seg etter ett trekk mot rivalen forrige uke:

– Det er sikkert elementer her som kunne vært gjort bedre, og det tror jeg mange er enige i, selv om de stoler på Magnus sin vurdering. Jeg kan forstå frustrasjonen hans, han som elsker sjakk, å se at potensielt juks kan oppstå på så høyt nivå, sier visepresidenten.

– På det øverste nivået har man antakeligvis vært forskånet for dette, i hvert fall svært sjelden. Så dette er litt som om et gjerde blir. Jeg føler litt at uskylden er blitt borte her, legger han til.