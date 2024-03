Nesten-skandale i Vasaloppet – basketak før målgang

Syrstad tok en overlegen seier på Vasaloppet søndag, etter å ha gått i brudd fra løpets innledende fase.

Men rett før målgang holdt det på å gå galt. TV-bildene viste at demonstranter hadde tatt seg inn i løypa rett før Syrstad var på vei over Aukland-broen og inn mot oppløpet.

Vaktene måtte fysisk slenge demonstrantene i bakken for å hindre en skandaleavslutning på rennet. Det oppto et basketak før Syrstad passerte dem.

SVT, som sendte rennet i Sverige, omtaler hendelsen som «skandalescener».

Varslet aksjon

Mye tyder på at det er snakk om klimaktivister fra Extinction Rebellion.

«I sammenheng med målgangen i Vasaloppet i dag, dukker aktivister fra Extinction Rebellion opp på ulike plasser i Mora. Med en visuell presentasjon skal de oppfordre Vasaloppets arrangør til å si opp Preem som hovedsponsor».

Denne pressemeldingen ble publisert søndag formiddag, to timer ut i Vasaloppet, av klimaaktivistene i Extinction Rebellion. Petroleumsselskapet Preem har i flere år vært en støttespiller til det tradisjonsrike rennet.

To timer senere kom aksjonen.

Topp 3 i Vasaloppet 2024 Ekspander/minimer faktaboks Menn: 1: Torleif Syrstad (Norge)

2: Johan Hoel (Norge)

3: Alvar Myhlbäck (Sverige) Kvinner: 1: Emilie Fleten (Norge)

2: Kati Roivas (Finland)

3: Magni Smedås (Norge) Her finner du hele resultatlisten.

Aukland: – Burde holde seg unna

Langløpslegende Anders Aukland fikk med seg nesten-skandalen på TV-sendingen. Den tidligere vinneren av Vasaloppet likte ikke det han så.

– De burde holde seg unna idrettsarrangementer. Jeg tror ikke de oppnår noe ved å klusse det til for skiløpere som er glad i snø og har gått nesten ni mil på ski, sier Aukland.

– Det gikk heldigvis veldig bra. Jeg tror jeg ville blitt irritert på det etter nesten ni mil. Det skaper bare negative ting, legger Aukland til.

VANT: Torleif Syrstad imponerte alle i Vasaloppet søndag. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

Gabriel Henning, talsperson for det svenske politiet som var på plass, sier det er er uklart om demonstrantene kan vente seg rettslige konsekvenser.

– Det er for tidlig å si. Vi får se an i løpet av dagen, sier Henning til Aftonbladet.

Søndagens aksjon er ikke en isolert hendelse. De siste årene har miljødemonstranter slått til i forbindelse med store skikonkurranser både i Norge og Sverige, senest under prøve-VM i Trondheim i desember, noe som hisset opp flere langrennsprofiler.

Under fjorårets Vasalopp hoppet klimaaktivister ut i sporet da teten passerte Hökberg.

Hadde skjerpet sikkerheten

Arrangørene var derfor forberedt på at det ville dukke opp nye aksjoner under søndagens renn.

Nye sikkerhetskorridorer på oppløpet, hemmelig overvåking rundt sporet og ekstra opplæring av funksjonærer ble tatt i bruk for å hindre miljøaksjoner, kunne Johan Eriksson, administrerende direktør i Vasaloppet, røpe til det svenske nyhetsbyrået TT før start.

På spørsmål fra TT forsvarte Eriksson samarbeidet med petroleumsfirmaet Preem og peker på at deres arbeid med fornybart drivstoff er viktig for Vasaloppets bruk av busser og løypemaskiner, skriver NTB.

– For godt til å være sant

Syrstad er niende nordmann i historien som vinner det prestisjetunge rennet. På siste passering ledet han med godt over to minutter.

– Det er så mange faktorer du skal treffe på, og han har truffet blink på alt, skrøt NRK-ekspert Carl Fredrik Hagen.

– Det er for godt til å være sant. Det var et tidlig brudd, og jeg kjente meg bra. Tidligere har jeg følt at jeg har vært for defensiv, så i dag skulle jeg følge hvert eneste støt. Jeg skal feire med laget i noen timer, og så er det jobb klokken 8 i morgen tidlig. Da er det første møte, sa Syrstad til NRK etter rennet.

IMPONERTE: Norske Torleif Syrstad vant Vasaloppet på overlegent vis. Foto: NTB

Ved siden av satsingen har Syrstad det siste året hatt en 100 prosent jobb på siden.

– Det har vært lange dager og litt for lite søvn. Jeg har vært sur og irritert på at jeg har stått i denne situasjonen. Jeg hadde lyst til å satse 100 prosent, men nå ble det som det ble. Det blir nok andre saker neste år, fortsatte Syrstad.

Petter Northug, som spådde en tung dag på tunge forhold, endte på en 18.-plass med 08.52 opp til vinneren.

– Det var tøft, brutalt. Det var ikke føret jeg hadde håpet og drømt om, men tross det er jeg egentlig greit fornøyd. Formen er bra og jeg tar med meg topp 20 på dette føret, sier Northug til NRK.

Emilie Fleten vant kvinneklassen for andre år på rad. Underveis fikk hun det tøft, noe denne videoen er et godt eksempel på:

Kaster opp mens hun går på ski – fortsetter å gå Du trenger javascript for å se video.

– Jeg ble utrolig dårlig i magen og spydde på slutten der. Det var omtrent på samme sted som i fjor. Da tenkte jeg: «Du spydde i fjor og klarte å vinne, så jeg må bare puste med magen», sier Fleten til NRK etter rennet.

Krevende forhold og kaos før start

Det var ikke bare klimaaksjonister som gjorde søndagens 100. utgave av Vasaloppet spesiell.

Mange var spente på forholdene før start. Nedbør og mildvær hadde ført til svært løse spor, og Petter Northug innrømmet overfor NRK at han sperret opp øynene da han kjørte forbi startområdet lørdag.

Starten gikk imidlertid som normalt, men det var langt fra drømmeforhold for det tradisjonsrike rennet søndag.

– Problemet er at det ikke har vært kuldegrader på flere døgn, så snøen får ikke satt seg heller. Jeg er glad jeg sitter her i studio, sa ekspertkommentator Simen Østensen etter en start der man tydelig kunne se snøsprut og bløte forhold fra første stavtak.

