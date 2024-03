Iversen med syrlig stikk til landslagstreneren: – Høy på pæra

Samtidig som Klæbo og de andre landslagsløperne har dominert i finske Lahti, har Emil Iversen fått sving på sakene i Skandinavisk Cup i Hommelvik. Der tok Iversen sin første sprintseier siden 2016 fredag. Seieren kom etter flere tunge sesonger og landslagsvraking sist vår.

Men fra de trønderske skoger kommer det nå stikk i retning landslagsledelsen, som er på plass under verdenscuprennene i Finland.

Etter fredagens sprintseier kom nemlig den munnrappe 32-åringen med denne beskjeden til sprintlandslagstrener Arild Monsen:

– Etter at jeg ble nummer to i Otepää, så hørte jeg ikke et pip fra Arild Monsen. Det ble jeg veldig skuffet over, men han er litt høy på pæra.

– Kan fortsatt behandle meg som luft

I april ble Iversen vraket fra landslaget etter flere tunge sesonger. Han fikk prøve seg i verdenscupåpningen, men siden har han måttet nøye seg med nasjonale renn og Skandinavisk Cup. Blant annet vant han 20 kilometeren i Otepää og ble nummer to på sprinten samme sted. Det var etter resultatene den helgen han ble skuffet over landslagsledelsen. Nå kan det gå mot friplass i verdenscupen.

Emil Iversen var i flere år blant verdens beste skiløpere, før nedturen startet etter 2021-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Iversen fortsatte i en kritisk tone.

– Nå så jeg at det var friplass, så da trenger han ikke å ringe meg. Han kan fortsatt behandle meg som luft. Jeg skjønte at hvis jeg skal få gå der, så må jeg vinne eller bli beste nordmann, sier Iversen.

På sprinten fredag slo Iversen blant annet landslagsløper Sindre Bjørnestad Skar. Lørdag var det tremil i Hommelvik.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er forelagt uttalelsen til Iversen. Han ønsket ikke å kommentere dette overfor NRK fredag.

– Prestasjonen hans i dag (fredag) er kjempebra. Flott at han får sjansen i Drammen. Det blir moro. Ellers har jeg ikke noen flere kommentarer, melder Monsen til NRK.

Lørdag ble Iversen nummer fire på 30-kilometeren i Skandinavisk Cup i Hommelvik. Didrik Tønseth vant foran Sjur Røthe og Andreas Fjorden Ree.

I verdenscupen i Lahti var Johannes Høsflot Klæbo overlegen på 20 kilometer i klassisk stil. Han vant 24 sekunder foran finske Iivo Niskanen.

Landslagstrener Arild Monsen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Høy og mørk

Landslagsløper Pål Golberg, som selv ble nummer fire på 20-kilometeren i verdenscupen i Lahti lørdag, mener utspillet bærer preg av kjent Emil Iversen-stil.

– Han har vært høy og mørk da han har vært på landslaget og prestert dårlig, men fått muligheten i skirenn. Nå er han dessverre på andre siden av gjerdet. Men nå går han så fort på ski at han plutselig er inne i varmen igjen snart, sier Golberg til NRK og fortsetter:

– Jeg syns det er fint med slike tilskudd som Emil. Vi er tross alt i underholdningsbransjen. Som jeg sa er det sagt med glimt i øyet. Han vet veldig godt hvordan dette fungerer.

– Tror du Monsen føler seg truffet?

– Nei.

Harald Østberg Amundsen tar ikke Iversens Monsen-kritikk så veldig alvorlig.

– Det er bare tull fra Emils side, han liker å spøke. Det er morsomt, det. Han har vært med oss på økter, og det var en imponerende sprint han gikk i går (fredag), sier Amundsen til NRK.

Verdenscuplederen mener Iversen har lett for å bli preget av sine egne opp- og nedturer.

– Han svever høyt og lavt. Etter NM var det totalt krise, mens han svevde veldig høyt i går. Han må stabilisere seg litt, men det så veldig bra ut i går, sier Amundsen.

Klæbo vant overlegent i Lahti lørdag. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva / NTB

Klæbo mener Iversen er på sitt normale med slike meldinger.

– Han melder hardt når det går bra. Han kan melde hardt når det går dårlig også. Jeg syns det er gøy at han får det til. Og det han gjorde i går var imponerende, sier Klæbo.

Betydde mye for Iversen

Selv forklarte Iversen at seieren i sprinten i Skandinavisk Cup betydde mye. Dette var for øvrig hans første sprintseier siden Lahti i 2016.

– Det betyr jævlig mye, sier Emil Iversen.

Iversen påpekte at han ikke satser på sprint, men at han samtidig blir en bedre skiløper av å gå bra også i denne disiplinen.

– Det her sier mye om formen min og derfor ville jeg prioritere det, fordi da vet jeg at jeg også går fortere på distanse, sier Iversen.

Nå går det mot at Iversen kan få friplass til verdenscupsprinten i Drammen 12. mars. Han påpekte at Drammen for øvrig er hjembyen til hans kjæreste.

– Du skal vinne for hennes del på hjemmebane?

– Jeg blir jo litt høy og mørk når jeg vinner skirenn, men jeg skal ikke stå og si at jeg skal vinne sprinten i Drammen. Men at jeg skal gå den, ja, sier Iversen.