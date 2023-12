Johannes Høsflot Klæbo vant løpet foran Andrew Musgrave og Didrik Tønseth.

– Oi, Fredrik. Her er en aksjonist ute i løypa, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da bildene rullet over TV-skjermen.

Dette skjedde tidlig på 20-kilometeren med skibytte under prøve-VM. TV-bildene viser at en aksjonist holdes nede av løypevakter og slepes over sporet og ut av løypa rett etter at løperne har gått forbi.

NRK har også bilder av en annen mann som blir geleidet av to personer bort fra løypa kort tid senere.

TIL TOPPS: Johannes Høsflot Klæbo imponerte stort i Granåsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ifølge svenske Aftonbladet forsøkte demonstrantene å rulle ut et banner, men ble stoppet av sikkerhetspersonell.

Pål Golberg ser oppgitt ut når NRK forteller han om aksjonistene.

– La du merke til dem?

– Nei, svarer Golberg.

– Da skal du få se video, sier NRKs reporter.

– Nei, jeg er ikke interessert.

– Hva synes du om det?

– Det holder nå.

LEI: Pål Golberg synes det holder med aksjoner i langrennssporet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Halfvarsson: – Det ble brytekamp

Calle Halfvarsson fikk ikke med seg at demonstrantene ble fjernet, men han så at det var kamper mellom aktivistene og funksjonærene langs løypa:

– Jeg så at de lå og vred seg ved siden av sporet. Det ble brytekamp. Jeg vet ikke om det er det de vil, holde på å bråke sånn. Jeg vet ikke akkurat om dette hjelper miljøet.

– Golberg sier at «det holder nå». Hva synes du?

– Ja, kom igjen. Det må finnes andre måter å kjempe for miljøet på dette på. Må de ødelegge for ulike sporter?

SÅ BRYTEKAMP: Calle Halfvarsson ble vitne til at aktivistene «lå og vred seg ved siden av sporet». Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var artig

I selve løpet var Johannes Høsflot Klæbo fullstendig overlegen. Den norske superstjernen hadde kontroll fra start til slutt og vant foran britiske Andrew Musgrave og landsmannen Didrik Tønseth.

– Det var artig. Det var en lett løype. Da skøytingen begynte, hadde jeg vanvittig gode ski, sier en fornøyd Klæbo til NRK.

Simen Hegstad Krüger tok den sure fjerdeplassen. Calle Halfvarsson ble nummer fem.

Suveren Klæbo Du trenger javascript for å se video.

Ett år siden protesten i Lillehammer

Dette er ikke første gang langrennssirkuset får besøk av aksjonister. For et drøyt år siden stilte flere demonstranter seg opp i sporet med et banner.

Da reagerte flere løpere kraftig.

– Jeg synes ikke noe om det. Det kan være både farlig og skummelt. Jeg synes ikke noe om demonstrasjoner på veien, på idrettsarrangement. De prøver bare å ødelegge og jeg synes det er trist, sa Emil Iversen til NRK da.

Tidligere lørdag viste svenske Ebba Andersson superform og sikret en overlegen seier på samme distanse for kvinner. Heidi Weng ble nummer tre.