Northug forvirret NRK-ekspert – så ble han knust av 16-åring

Blant herrene ble det svært jevnt, men det var forhåndsfavoritt Emil Persson som knuste resten av langløpseliten i spurten og vant Vasaloppet.

Det var Sveriges første Vasaloppseier siden 2012. Persson tok samtidig sin niende seier i Skiclassics for sesongen.

– Jeg hadde en magisk dag og hadde svinbra ski, sier Persson til NRK etter rennet.

Nordmenn har vunnet samtlige vasalopputgaver siden 2012.

– Du brøt en norsk forbannelse?

– Det var på tide, svarer Persson.

Norge tapetserte resten av pallen med Andreas Nygaard på andreplass og Kasper Stadaas som nummer tre.

– Jeg burde tatt den. Jeg følte meg pigg. Emil var supersterk, var det én som skulle vinne, var det han. Jeg er helt ufattelig skuffet at jeg ble nummer to, sier Nygaard til NRK etter rennet.

Han vant det svenske langløpet i fjor.

– Jeg ødela for meg selv. De mulighetene her får jeg ikke ofte, fortsetter Nygaard.

16-åring imponerte

Nordmennene Peter Stakston og Johan Hoel fulgte på fjerde- og femteplassen .16-åringen Alvar Myhlback tok en sensasjonell 8. plass. Svensken fikk dispensasjon for å starte tross sin unge alder.

– Det er herlig, når man knapt nok får stille til start, at jeg får vise at jeg hører hjemme her, sier svensken til NRK.

Historiens yngste Vasaloppet-vinner gjorde det som 22-åring. !6 år gamle Myhlback tror at den rekorden lever farlig.

– Det er absolutt gjennomførbart, sier han om muligheten for å slå den i løpet av de neste årene.

Persson vant Vasaloppet Du trenger javascript for å se video.

Northug avkrefter grep

Det var flere langrennsprofiler som stilte til start også – blant annet Petter Northug. Skiprofilen var fortsatt i tetgruppa etter passering ved Risberg, altså drøyt tre mil inn i rennet, men datt av etter hvert.

Før rennet mente NRK-ekspert Østensen at Northug brukte skøyteski, som ble ansett som et noe uvanlig grep før langløpet.

– Noen av løperne velger skøyteski innimellom. Northug skal ha brukt skøyteski i dag, så får vi se om det er rett valg. Det er mulig skille på at det skøyteski når det er hull på toppen i skien, sier eksperten og påker at de fleste velger stakeski, sa Østensen.

Etter løpet avkreftet Northug skivalget. Østensen hevder på sin side at han fikk melding fra Northug om at han skulle gå- og hadde trent på skøyteski.

– Det er stakeski, sier Northug konstant.

– Det litt forskjellige valg. Jeg har ikke sett hva de beste har gått på. Det er nok mange som stusset litt før start. Det kom snøvær som ikke var meldt og vi var gjennom mange forskjellige fører, sier trønderen.

Han ble til slutt nummer 48 og passerte målstreken drøyt ti minutter etter Persson.

Northug-grep vekket oppsikt Du trenger javascript for å se video.

Rett fra VM, men imponerte

Astrid Øyre Slind stilte til start etter å ha gått VM-tremila lørdag, hvor hun ble nummer ti. Ifølge Slind selv var hun ikke i seng før klokken halv tre i natt, men var likevel offensiv innledningsvis og tok føringen tet.

Det holdt lenge, men ikke lenge nok. Norske Emilie Fleten vant prestisjerennet, tross fall i starten. Astrids søster, Silje Øyre Slind, fulgte på andreplass. Svenske Ida Dahl tok tredjeplassen.

– Det var stort. Jeg har lengtet etter den første serien og at den skulle komme i dag, kjennes uvirkelig, sier en tydelig rørt Fleten til NRK.

KAOTISK: 15 000 stilte til start til Vasaloppet. Foto: Ulf Palm / AP

Astrid Øyre Slind, som vant løpet i fjor, ble til slutt nummer fem, men fikk likevel skryt for å stille til start.

– Hun har levert et fantastisk VM. Jeg synes det er utrolig offensivt å sette seg sånne mål. Jeg synes at hun fortjener skryt for den offensive satsingen. Men det er som du påpeker ikke en optimal opplading. Hun sa at hun ikke var i seng før halv tre, så da er ikke optimalt å stå opp seks. Det kan slå begge veier. Hun er på hugget fra start hvert fall, sier NRK-ekspert Simen Østensen.

Vasaloppet ble satt i gang grytidlig søndag. NRK ønsket dine spørsmål i forbindelse med det prestisjetunge langløpet og svarene underveis i rennet kan du lese under.

Tidligere langrennsløper Simen Østensen var med og svarte på spørsmål før, underveis og etter rennet.