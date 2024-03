Johaug dominerte i returen – knuste Kowalczyk

Johaug stakk nemlig av med seieren i det 17 kilometer i Engadin Frauenlauf-rennet i Sveits søndag formiddag.

Hun viste gamle storhetstakter og vant rennet med tiden 44.07.7.

Dette var den pensjonerte skidronningens første test på om det er realistisk å satse mot VM i Trondheim neste vinter.

Dette var også Johaugs første skirenn siden hun vant Skarverennet 23. april 2022, og det første siden hun ble mor til datteren Kristin 17. mai i fjor.

– Tror ikke hun vinner NM

Kvinnenes langrennstrener Stig Rune Kveen er usikker på hvor mye man skal legge i søndagens brakseier.

– Det er veldig vanskelig å si hvor god Kowalczyk er, jeg hadde forventet at hun skulle vinne med mer. Er det riktig av meg å si? Jeg har ikke peiling. Det var sikkert bra, sier Kveen til NRK.

– Hun har sagt at hun sannsynligvis stiller opp på tremila i NM del 2, hvor spent er du på hva hun kan få til i et sånt løp mot de andre beste i Norge?

– Jeg tror hun kan hevde seg veldig bra, hun er en dame med mye trening i kroppen. Du ser jo Petter (Northug) har lagt opp og kommet tilbake. Hun kommer til å få betalt for alt hun har gjort tidligere. Jeg er ikke bekymret for at hun ikke kommer til å gå fort, men om hun vinner NM, det er vanskelig å si. Det tror jeg faktisk ikke, sier han.

MED: Justyna Kowalczyk konkurrerte mot Johaug søndag. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

På andreplass i søndagens renn kom Johaugs gamle rival Justyna Kowalczyk med tiden 47.44.9, hele 3.37 minutter bak sin norske konkurrent.

Den polske skiprofilen har for øvrig lagt bak seg en tøff tid. 17. mai 2023, samme dag Johaug ble mor, opplevde Kowalczyk at ektemannen Kacper Tekieli ble tatt av et snøskred i de sveitsiske alper og mistet livet.

I en alder av 40 år ble Justyna Kowalczyk-Tekieli enke og alenemor til sønnen Hugo, som paret fikk i 2021.

Det er særlig VM-femmila 9. mars 2025 som Johaug har blinket seg ut som et mulig mål.

Hun har 14 VM-gull fra før, men fristes av å prøve å ta nummer 15 på en distanse som ikke fantes for kvinner sist hun var aktiv.

I et intervju med arrangøren av Engadin Skimarathon sa Johaug før søndagens renn at hun kan tenke seg å stille på VM-femmila i Trondheim.

– Jeg ønsker og håper å være der. Men det er selvsagt masse jobb, sa Johaug om å delta i VM på hjemmebane neste år.

NRK-ekspert: – Hun er i rute

NRK-ekspert Fredrik Aukland er i likhet med Kveen nøktern når han skal beskrive hvor mye man skal legge i søndagens Johaug-seier.

– Det er vanskelig å si hvor godt det løpet er, for det er ikke en målestokk på internasjonalt toppnivå. Men det at hun går skirenn med startnummer på brystet og er i god form, det er det ingen tvil om, sier Aukland.

Han har jobbet med Johaug gjennom denne sesongen som langrennekspert.

– Jeg har da sett at hun er i rute med trening. Så dersom hun er interessert og vil gjøre den jobben og tilrettelegger den med familiesituasjonen sin, så kan hun komme tilbake i like god form som tidligere, tror han.

Fakta om Therese Johaug Ekspander/minimer faktaboks * Navn: Therese Johaug * Født: 25. juni 1988 (35 år) * Klubb: Nansen * Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km 2020, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014) * VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007) * Verdenscupen: 82 enkeltseirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014) (Kilde: NTB)

Johaug er fullstendig klar over at det vil oppstå enorme forventninger til henne om hun velger å satse mot VM.

– Jeg vet at ingen vil være fornøyd om jeg blir nummer fire, og alle vil at jeg skal ta gull. Det er også mitt mål, men hvis jeg skal delta i Trondheim, må jeg kvalifisere meg og vite hvilke løp jeg skal gå for å klare det. Jeg skal ikke gå en hel verdenscupsesong, legger hun til.

35-åringen la opp som langrennsløper på toppnivå etter 2021/22-sesongen.

Johaug er tilknyttet NRK som langrennsekspert. NRK gjør redaksjonelle vurderinger uavhengig av dette.