Her skal Northug og 15.000 andre gå skirenn

– Det er spesielle forhold. Vi kjørte forbi startplassen nå, der var det en vanndam midt på startsletta. Jeg er spent på hvordan de løser det i morgen.

Det sier en spent Petter Northug til NRK før det tradisjonsrike Vasaloppet går av stabelen søndag, med rundt 15.000 deltakere på startstreken.

Det er mildt, to plussgrader og vått i Sälen, der starten går 08.00 søndag morgen. Det regnet godt lørdag, og er meldt enda mer nedbør inn mot start.

Fakta om Vasaloppet Ekspander/minimer faktaboks Dette er det svenske skiløpet Vasaloppet, som arrangeres for 100. gang søndag 3. mars: * Start: Sälen * Målgang: Mora * Distanse: 90 kilometer * Stilart: Klassisk * Første løp: 1922 * Antall påmeldte deltakere i 2024: 15.800 (943 nordmenn) * Kvinneandel: 20,5 prosent * Løyperekord menn: Tord Asle Gjerdalen, Norge 3.28.18 (2021) * Løyperekord kvinner: Astrid Øyre Slind, Norge 3.50.06 (2022) * Norske vinnere, menn: Ole Ellefsæter (1971), Anders Aukland (2004), Jørgen Aukland (2008 og 2013), John Kristian Dahl (2014, 2016 og 2017), Petter Eliassen (2015 og 2020), Andreas Nygaard (2018 og 2022), Tore Bjørseth Berdal (2019), Tord Asle Gjerdalen (2021). * Norske vinnere, kvinner: Vibeke Skofterud (2012), Laila Kveli (2013 og 2014), Astrid Øyre Slind (2022), Emilie Fleten (2023). Kilde: NTB

– Skikkelig kraftprøve

I startområdet har det blitt så store opphopninger av vann at arrangøren har satt inn mannskap for å få pumpet vekk vannet.

– Det er utfordrende. Den 100. utgaven av Vasaloppet blir ekstra tøff, og det blir en skikkelig kraftprøve. I morgen handler det om å gjøre ting rett med ernæring underveis og være riktig posisjonert, for det blir et spesielt Vasaloppet, mener Northug.

Også NRKs reporter ble overrasket av det som møtte ham i startområdet dagen før rennet:

Foto: Terje Haugnes / NRK Du trenger javascript for å se video. Foto: Terje Haugnes / NRK

Northug mener det milde været og de bløte forholdene gjør det vanskelig for de tusenvis skiløperne som skal i aksjon søndag.

– Det er dårlig stavfeste, tøffe forhold, jeg tror det blir lang vinnertid både på dame- og herresiden. Det blir en ordentlig, ordentlig tøff test i morgen, det skal det også være, men i år tror jeg det blir ekstra tøft, sier skilegenden til NRK.

Vasaloppet-ledelsen tar imidlertid det hele med relativt stor ro foreløpig.

– Nå skal vi få bort vannet og legge på ny snø i kveld. Starten skal gå som tenkt. Det er planen, sier presseansvarlig Camilla Sandy Swarén til NRK.

Arrangøren har jobbet på spreng i flere dager. De får ikke hjelp av været frem til start heller. Foto: Morten Stenberg

Gukild: – Absolutt innsjø

Emil Gukild, som er programleder i NRK-podkasten «Skiklubben», skal også gå Vasaloppet søndag. Han var ute og testet løypene lørdag og ble ikke beroliget av det han fikk se.

– Det er absolutt innsjø, ja, sier Gukild til NRK.

Fra motellet han bor på rett ved start rapporterer han om trøstesløse forhold.

– Sjefen for rennet sa på TV de skal legge på mer snø og mener det skal gå bra. De hadde ikke plan om å flytte starten eller kjøre puljer. De kjører tradisjonsrikt, sier Emil Gukild.

IKKE OPTIMIST: Emil Gukild la ut denne oppdateringen på treningsappen Strava lørdag. Foto: Skjermdump / Strava

– Er det fare for parodi fra start?

– Den starten høres ut som kaos i mine ører, sier Gukild.

Han forteller at langløpslegenden Anders Aukland har fortalt om rykter om at det har vært blodspor å se i første bakken, etter at de første puljene har gått opp der under vanlige forhold. Aukland er også medprogramleder i podkasten «Skiklubben».

Slik ser det ut etter startskuddet i Vasaloppet til vanlig. Her fra rennet i 2023. I år ligger det an til verre forhold. Foto: Ulf Palm / AP

I øyeblikket venter imidlertid en innsjølignende startslette løperne. Og det som til vanlig kan betegnes som et sirkus med rundt 15.000 løpere, der alle jager ut samtidig, kan bli tatt til et nytt nivå i år.

– Skrekkblandet fryd er det jeg føler på, sier Gukild.

Det er meldt regn helt frem til start. Arrangøren skal jobbe på spreng gjennom natten. Foto: Morten Stenberg

Northug: – Dette blir hardt

Petter Northug tror ikke forholdene gjør ham noen tjenester søndag.

– Jeg hadde satt pris på litt mer omdannet snø og litt bedre stavfeste, men formen er grei og jeg gleder meg til Vasaloppet. Det er et av årets store høydepunkt for oss som går langløp. Jeg ser frem imot at det blir en lang og hard dag mellom Sälen og Mora, sier Northug.

Petter Northug forventer et steinhardt renn søndag. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Håper du på et lureløp?

– Jeg håper på et løp som passer meg bra, men jeg vet, sånn som langløpene har vært i år, vil det bli gått fort. Og det er mange som er glade for det føret her. At det blir et rolig tempo, det skjer ikke. Det er bare å forberede seg på at det blir hardt, sier Northug, som har et mål om topp 10.

NRK sender Vasaloppet fra 07.45 søndag morgen. Rennstart er 08.00.

P. S: Emil Persson og Emilie Fleten vant fjorårets utgave av Vasaloppet.