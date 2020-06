I kveld løper Karsten Warholm for uoffisiell verdensrekord på 300 meter hekk under «Impossible Games» på Bislett.

Det gjør han uten motstand. Koronapandemien gjør at konkurrentene må holde seg på hjemme. I Qatar sitter Abderrahman Samba. I Los Angeles sitter Rai Benjamin.

«Impossible Games» sendes torsdag fra klokken 19.30 på NRK 2

I et eksklusivt skypeintervju med NRK denne uka innrømmer Benjamin at han savner å konkurrere mot Warholm og Samba. Samtidig erkjenner han at han akkurat nå ikke har noe på Bislett å gjøre.

– Jeg er ikke klar. Mulighetene til å trene har vært veldig begrenset under koronapandemien. Det er først helt i det siste jeg har sluppet ut på banen igjen, sier Benjamin (22).

Samtidig er han glad for at Karsten Warholm gjør sitt rekordforsøk.

– Nå holder Warholm idretten vår i live. Han bærer den på sine skuldrer. Det betyr mye at han skaper interesse, sier Benjamin om løpet som skal vises på fjernsyn i over 100 land.

IKKE KLAR: I et skypeintervju med NRK erkjenner Rai Benjamin at han akkurat nå ikke er fysisk klar til å konkurrere.

Militæret utenfor husdøra

Han konstaterer at man allerede kan sette en strek over 2020 som friidrettssesong. Året har blitt annerledes på mange måter.

Først kom altså koronaviruset, med alt det innebar av restriksjoner og frykt. 25. mai sørget George Floyd-drapet for nytt fokus.

Militære kjøretøyer rykket inn i området der Rai Benjamin bor for å opprettholde ro og orden da demonstranter strømmet ut i gatene for å vise sin avsky mot politiaksjonen i Minneapolis som endte med at Floyd døde.

– Det har gått inn på meg, og det var veldig spesielt å ha nasjonalgarden i gatene rett utenfor døra. Jeg har selv opplevd rasisme, selvfølgelig. Nå håper jeg oppmerksomheten dette har fått gjør at vi kan få en holdningsendring. Det er på tide, sier Benjamin til NRK.

Frykter juks

En mer sportslig bekymring er det internasjonale antidopingarbeidet under koronapandemien, eller mer presist mangelen på dopingtester.

På direkte spørsmål fra NRK, bekrefter Benjamin at han frykter at noen benytter anledningen til å bruke ulovlige midler for å bygge seg opp fysisk.

– Ja, det frykter jeg, sier han med innlevelse.

Antidoping Norge har brukt en bobil for å få testet utøvere i koronaperioden. Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) har testet ut et system med selvtesting.

Men ikke alle nasjonale dopingbyråer har vært like aktive.

UENIG MED NASSER: I Rai Benjamins verden er det ikke normalt å bryte meldeplikten tre ganger. Foto: Harry How / AFP

Benjamin vil ikke kaste mistanke på enkeltpersoner. Men han drar fram Naser-saken som et eksempel på at holdningene til doping er variable blant verdens friidrettsutøvere.

Siste fredag ble Salwa Eid Naser (22) fra Bahrain, den regjerende verdensmesteren på 400 meter, midlertidig suspendert for brudd på meldeplikten. I en pressemelding bekrefter friidrettens uavhengige antidopingbyrå, Athletics Inegrity Unit (AIU), at Naser brøt meldeplikten tre ganger i løpet av de siste 12 månedene før hun tok VM-gull i Doha i oktober.

– Ikke normalt

Først da hun for fjerde gang brøt meldeplikten, ble hun midlertidig suspendert. I tillegg har hun uttalt at det er «helt normalt» å bryte meldeplikten tre ganger. Det får Rai Benjamin til å riste på hodet.

– Det er ikke normalt. Alle kan misse én prøve. Men alle vet også at å misse tre prøver er det samme som en positiv test. Har du misset to, sørger du for å være der du skal være på det tidspunktet du har oppgitt, fastslår han.

Rai Benjamin oppfordrer alle til å holde seg innenfor spillereglene. Selv har han fokus på å trene seg opp til en 2021-sesong med mye å revansjere.

For selv om 2019 var en bra sesong, nådde han ikke målene sine. Han ble slått av Karsten Warholm både i Diamond League-finalen i Zürich og VM-finalen i Doha. Og han klarte ikke å slå Kevin Youngs verdensrekord, som han håper å gjøre så fort som mulig.

SLET MED SKADE: Rai Benjamin (t.v.) avslører nå at han gikk på krykker i to uker før VM i Doha, der han tok sølv – bak Karsten Warholm, foran Abderrahman Samba. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

På krykker før VM

Mens nederlaget i Zürich var bittert, lever han godt med VM-sølvet. Benjamin pådro seg nemlig en skade som gjorde det vanskelig å prestere på topp i Doha.

– De to siste ukene før VM gikk jeg på krykker og kunne ikke trene. Kvelden før forsøket hadde jeg så vondt i beinet at jeg vurderte å ikke starte. Jeg løp alle løpene med store smerter. Ut fra det, var sølv bra, sier han.

– Mener du at Warholm fikk det for lett i VM?

– Absolutt ikke, Warholm var verdens beste i 2019. Han vant alle løpene og gjorde den nest beste tiden i historien på 400 meter hekk. Gullet var fortjent, fastslår Benjamin.

Heller OL-gull enn rekord

Om det skulle bli noen løp til høsten, er Benjamin relativt sikker på at verdensrekorden på 46,72 overlever året.

– Jeg tror ikke folk er godt nok forberedt til å ta rekorden i år, og det krever store anledninger med mye publikum for å ta ut det lille ekstra som kreves for å løpe så fort, sier Benjamin.

I 2021 er han klar til å fortsette jakten, sammen med Warholm og Samba. Men må han velge mellom verdensrekord og et OL-gull i Tokyo, er han ikke i tvil.

– Da tar jeg OL-gullet. OL er det største du kan vinne. Og et OL-gull har du til evig tid. Rekorder kan bli slått, men tittelen har du for alltid, understreker Rai Benjamin.