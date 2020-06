Suspendert verdensmester sjokkerer – mener det er «normalt» å bryte meldeplikt

Fredag ble det kjent at Naser er midlertidig suspendert for brudd på meldeplikten.

Toppidrettsutøvere er nødt til å overholde meldeplikten for å være tilgjengelige for dopingjegere. Hvis man bryter meldeplikten tre ganger i løpet av et år, er det et brudd på Wada-koden med en strafferamme på to års utestengelse.

Men Naser selv hevder tre brudd er «normalt». Det kom frem da hun kommenterte suspensjonen i en direktevideo på Instagram lørdag.

– Jeg har aldri vært en juksemaker. Det blir jeg aldri, sa Naser først.

– Jeg har bare misset tre dopingtester, noe som er normalt. Det skjer. Det kan skje hvem som helst. Jeg vil ikke at folk skal bli forvirret av alt dette, fordi jeg ville aldri jukset, sa Naser, ifølge The Guardian.

Søndag tok saken nok en vending. Friidrettens antidopingbyrå, Athletics Inegrity Unit (AIU), har svart på Nasers kommentarer med å opplyse om at hun brøt meldeplikten også i januar i år.

Dermed har hun brutt meldeplikten totalt fire ganger, ifølge AIU.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tidenes tredje raskeste

Naser, som også tok VM-sølv i 2017, leverte sitt livs løp under VM-finalen i Doha i fjor. Her klokket hun inn på 48,14, som er tidenes tredje raskeste tid på 400 meter.

Hennes egen reaksjon forteller det meste:

OVERRASKET: Salwa Eid Naser trodde knapt sine egne øyne da hun så 48,14 på tavla. Foto: Nariman El-Mofty / Nariman El-Mofty

Her leverte hun den beste tiden siden 6. oktober 1985 da østtyskeren Marita Koch satte verdensrekord med 47,60. Før henne løp tsjekkiske Jarmila Kratochvilova på 47,99 under VM-finalen i 1983.

Ingen av dem er tatt i doping, men begge har senere vært under mistanke i lys av at det er blitt avslørt et systematisk og statsstøttet dopingregime i Øst-Europa gjennom 70- og 80-tallet.

I 2017, da Det europeiske friidrettsforbundet foreslo å nulle rekorder før 2005, var Kratochvilova blant kritikerne.

Ikke testet i 2020

I tillegg til å hevde at tre brudd på meldeplikten er normalt, fortalte Naser også at samtlige brudd skjedde før VM i Doha.

Samtidig opplyste hun at hun ikke er blitt dopingtestet i 2020, skriver The Guardian.

Katerina Stefanidi, som er regjerende OL-mester i stavsprang, er blant utøverne som reagerer.

– Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken, men at hun tror at det er normalt å misse tre dopingtester, må tas med i vurderingen når suspensjonen fastsettes, skriver Stefanidi på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Anders Solheim, som er sjef i Antidoping Norge, avviser kontant at det er «normalt» å bryte meldeplikten.

Han forklarer at det er svært viktig at utøvere oppgir hvor de befinner seg.

– Det er fordi det finnes enkelte dopingstoffer som kun kan spores dager etter det er inntatt, mens det virker i måneder. Derfor har man meldeplikt, ellers kunne man gjemt seg bort de siste månedene før en konkurranse uten risiko for å bli tatt, sier Solheim.

– Ute og kjører

NRKs friidrettskommentator Jann Post stiller spørsmål til hvordan Naser kunne delta i VM etter å ha brutt meldeplikten tre ganger.

– Det er synd hvis utøvere som har brutt antidopingbestemmelser får delta i konkurranser. Samtidig må alt være juridisk riktig, og her har det gått treigt av en eller annen grunn, sier Post.

AIU opplyser søndag at «etterforskningen var pågående» under VM i Doha.

Post har ingen forståelse for Nasers utsagn om at det er «normalt» å bryte meldeplikten tre ganger.

– Når hun hevder det er normalt, er hun ute og kjører. Når en utøver får to advarsler, må du virkelig være på tå hev. Hvis du ikke tar det på alvor da, kan du takke deg selv. Nedsiden er så enorm, poengterer Post.

Naser ble suspendert da AIU avsluttet etterforskningen samtidig som meldeplikten ble brutt en fjerde gang, og 22-åringen risikerer en utestengelse på to år, ifølge The Guardian.

Den anerkjente friidrettsjournalisten Jonathan Gault skrev på Twitter fredag at han var i kontakt med Nasers agent Juan Pineda, men at agenten ikke hadde informasjon om saken.

Ifølge Gault har Pineda tidligere representert blant andre langdistanseløperne Abraham Kiptum og Robel Fsiha, og mellomdistanseløper Sadik Mikhou, som alle er blitt utestengt for doping.

Svenske Fsiha slo Filip Ingebrigtsen under EM i terrengløp i fjor før han senere ble dopingtatt.