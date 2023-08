– Det er selvfølgelig kjipt, men jeg kan ikke gjøre så mye med det, sier Nordås om endringene han har måttet gjøre før VM i friidrett.

Før mesterskapet i Budapest har Nordås fått nei til å ha med seg treneren sin Gjert Ingebrigtsen på treningsbanen, hotellet og stadion.

– Føler du deg tatt på alvor av friidrettsforbundet?

– Både og. De prøver å tilrettelegge så godt de kan innenfor de rammene som du har. Når du får det opp i tillegg, så føler du at du blir litt motarbeidet. Du føler at du blir tatt på alvor, men samtidig så er det noen som holder igjen, sier Nordås til en samlet norsk presse.

VAG: Nordås tok blant annet opp forbundets begrunnelse for å ikke gi Gjert Ingebrigtsen akkreditering. Foto: Anders Engeland / NRK

– A lle i Norge vet jo

Gjert Ingebrigtsen fikk nemlig ikke akkreditering til VM, som betyr at han ikke kommer inn på treningsbanen, stadion og det norske utøverhotellet.

Friidrettsforbundet begrunnet valget med en «totalvurdering».

Den forklaringen sier Nordås spøkefullt at han «liker godt».

– Det er en klassisk politikerformulering. Det blir litt vagt. Det er vanskelig å si noe konkret når du får en sånn tilbakemelding. Du kan ikke svare på... Hva er totalvurderingen?

– Jeg tror folk vet hva som ligger bak, alle i Norge vet jo. Folk snakker om det. Det er ikke noen elefant i rommet. Hvorfor ikke bare si det rett ut? Til meg og media?

– Urettferdig behandlet

Treningspartner og personlig trener i VM, Per Svela, er klokkeklar på hva han mener om forbundets håndtering av Nordås før VM.

– Jeg synes at han er blitt urettferdig behandlet. Det er helt klart. Det påvirker ikke oss i noe direkte grad annet enn at det er urettferdig. Det er et svært tynt grunnlag som bygger opp under denne avgjørelsen. Det er det vi sitter igjen med, sier Svela.

I SENTRUM: Gjert Ingebrigtsen var ikke selv på pressetreffet, men mye handlet likevel om han torsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal gjorde seg sine egne tanker om bakgrunnen da det ble klart at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering.

– Når de kaller det en totalvurdering, så tror jeg det handler om hensynet til norsk friidretts største stjerne, Jakob Ingebrigtsen. Det er godt kjent at det har vært et konfliktfylt forhold mellom Gjert og sønnene, og det er mest sannsynlig bakgrunnen for denne beslutningen, sa Rodal.

De involverte har ikke sagt mye om konflikten Rodal refererte til, men i mars i fjor sa Gjert Ingebrigtsen følgende til NRK:

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller siden ville slå til. Den har vært tøff.

– Vi prøver så godt vi kan

Sportssjef i Friidrettsforbundet Erlend Slokvik forstår at Nordås synes begrepet «totalvurdering» er vagt.

– Vi har en dialog med ham og teamet rundt. Mer enn det kan jeg egentlig ikke si.

– Hvorfor er det så vagt?

– Det er et ønske om å bare ha fokus på det sportslige og ikke gå inn i ting som eventuelt ligger utenfor det som foregår i forbundet, forklarer Slokvik.

– Hvorfor kan ikke dere bare si rett ut hva som egentlig er elefanten i rommet?

– Vi har sagt det vi kan si og det vi har valgt å si. Jeg har egentlig ikke noe mer svar på det, sier sportssjefen.

SVARER: Sportssjef Erlend Slokvik sier forbundet prøver så godt de kan. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Slokvik mener forbundet ikke motarbeider Narve, men forstår frustrasjonen til mellomdistansehåpet.

– Vi prøver så godt vi kan, innenfor rammene som er satt, å tilrettelegge så godt vi kan. Men jeg skjønner at han kanskje føler at han ikke får det helt optimalt, svarer Slokvik.

– Hva mener Narve når han sier «Du føler du blir tatt på alvor, men samtidig er det noe som holder igjen»?

– Nei, det er klart, han føler at det ligger noen restriksjoner i forhold til hva som er mulig, og da sikter han sikkert til at Gjert ikke har fått akkreditering, sier Slokvik.

Ikke eksisterende forhold

Som en konsekvens av at Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering har Nordås og treningskamerat Per Svela valgt å bo på et annet hotell enn resten av troppen.

Årsaken er at de vil bo sammen med Ingebrigtsen og i nærheten av en treningsbane Ingebrigtsen har tilgang til.

Nordås mener selv at det utenomsportslige ikke går så mye inn på han.

– Svært lite. Vi klarer å holde fokus på det sportslige. Vi klarer å få gjort det vi skal få gjort. Det går ikke sånn inn på meg, sier Nordås.

EGET HOTELL: Nordås kom til Norges utøverhotell for pressetreff, men bor et annet sted i Budapest. Foto: Anders Engeland / NRK

Han føler også at Gjert Ingebrigtsen har klart å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Jeg føler han klarer å beholde roen han og. Han er der han skal. Han stresser seg ikke opp over det. Han har vært nokså rolig og sindig etter han fikk den beskjeden. Vi har holdt oss til opplegget og ikke mistet hodet av den grunn, forsikrer Nordås.

Siden Ingebrigtsen-brødrene brøt med faren og treneren Gjert Ingebrigtsen for halvannet år siden har sistnevnte vært trener for Nordås.

Det har ført til en ellevill utvikling og nå er den siste Gjert-eleven en medaljekandidat på Jakob Ingebrigtsens favorittøvelse 1500 meter i VM.

– Hvordan er forholdet ditt til Jakob Ingebrigtsen?

– Ikke-eksisterende, svarer Nordås kontant.