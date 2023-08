Solid Hovland-runde i Illinois

Viktor Hovland fikk en svært god start på den andre runden i BMW Championship, i det som er den andre av tre turneringer i sluttspillet på PGA-touren. På Olympia Fields-banen i Illionois gjorde nordmannen birdie på hull 4, 5 og 7 og var dermed tre slag under par for runden etter syv spilte hull.

Like bra gikk ikke resten av runden for Hovland, som noterte seg for to bogeyer og én birdie på de resterende elleve hullene.

Dermed ble det en runde på to slag under par. Det gjør at han er tre slag under par for turneringen.

Flere spillere er ikke ferdige med runden sin, men for øyeblikket ligger Hovland på en delt 11. plass, opp syv plasser fra den delte 18. plassen han lå på etter første runde.

Chris Kirk leder for øyeblikket, åtte slag under par.